Samanyolu Haber /Politika / Genelkurmay Başkanı'nın Özgür Özel’e açtığı tazminat davasında karar çıktı /02 Ekim 2025 12:53

Genelkurmay Başkanı'nın Özgür Özel’e açtığı tazminat davasında karar çıktı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e karşı açtığı manevi tazminat davası reddedildi.

SHABER3.COM

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, mart ayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e manevi tazminat davası açtı.

Özel, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek yemin eden 5 teğmenin ihraç kararını onaylayan ve bu karara şerh koyan Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın tayin edilmesine ilişkin olarak, "Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Bayraktaroğlu, Özel’e manevi tazminat davası açtı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.

Bayraktaroğlu’nun avukatı duruşmada "Davacı müvekkilin ordu mensubu olması sebebiyle yasalar çerçevesinde cevap hakkını kullanamayacağından hakkını ancak mahkemelerde dava yoluyla arayabilmektedir. Davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz" dedi.

"VATANDAŞLARA GÖRE DAHA YÜKSEKTİR"

Özel’in avukatı ise "Davalı ana muhalefet partisi genel başkanı ve bir siyasetçidir. Davacı ise kamu gücü kullanan bir kamu görevlisidir. Kamu görevlilerinin siyasetçilerin eleştirilerine karşı tahammül yükümlülüklerinin sıradan vatandaşlara göre daha yüksek olduğu ulusal ve uluslararası içtihatlarla sabittir. Müvekkilin dava konusu ifadeleri siyasi eleştirilerden ibarettir. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz" beyanında bulundu.

Dosyada araştırılması gereken başkaca hususun kalmadığını ifade eden Hakim, yerinde görülmeye davanın reddine karar verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Genelkurmay Başkanı'nın Özgür Özel’e açtığı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:24:34