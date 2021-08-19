Genelkurmay'a yazı: Onlar artık er!

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkarmıştı. Hapis cezası kesinleşen sanıkların rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na yazı gönderildi.







28 Şubat'ın simge ismi Çevik Bir ve Balyoz darbe planı ile bilinen Çetin Doğan bugün tutuklandı.





Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen yazıda, “Hükümlüler Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker haklarında mahkememizce verilen 13.04.2018 tarihli karar ve anılan hükümlülere ait kesinleşme şerhleri ekte gönderilmiştir. Kesinleşen karara göre 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30 ve 31. maddelerine göre gereğinin yapılarak infazından mahkememize bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur” denildi.





Çetin Doğan ve Çevik Bir tutuklandı





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararının ardından gözler, aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de yer aldığı 14 sanığa çevrilmişti. Bu isimlerden Çetin Doğan bugün saat 15.45 sıralarında Bitez'de bulunan Bodrum Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Doğan daha sonra tutuklanarak Muğla Cezaevi'ne gönderildi. Çevik Bir de tutuklanırken o da Muğla Cezaevi'ne konuldu.



