Samanyolu Haber /Dünya / General Hafter böyle devam ederse... /14 Ocak 2020 12:15

General Hafter böyle devam ederse...

Libya Ulusal Ordu Komutanı General Hafter'in Rusya'nın başşehri Moskova'da masadan kalkması "Libya'da ateşkes" umutlarını suya düşürdü.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Moskova'da gerçekleşen Libya görüşmesinde Libya Ulusal Ordu Komutanı General Hafter'in anlaşma imzalamadan zirveyi terk etmesini yorumladı. 

Çavuşoğlu, "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin anlamı yok." dedi. 

Moskova'da gerçekleşen Libya görüşmesinde ateşkes beklenirken Rusya Dışişleri Bakanlığı General Hafter'in anlaşma imzalamadan zirveyi terk ettiğini duyurdu. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (sağdan 3'üncü) ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (sağdan 1'inci) Moskova'da Libya Başbakanı Fayez Mustafa el-Sarrac'ın (sağdan 2'nci) yanında yer aldı.

Zirveye katılan Çavuşoğlu, ateşkes beklenirken Hafter'in çekilmesi üzerine "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin anlamı yok." dedi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Libya’da ateşkesi mutlaka başaracağız. Olmaz olur mu, dünyanın sonu mu geldi? Hem Libya hem idlib’de siyasi bir çözümle oradaki sükunun sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Akan kanın durması umudumuz." ifadelerini kullandı.

19 OCAK'TA BERLİN'DE ZİRVE

Libya'da silahlı çatışmalara son vermek için 19 Ocak'ta Almanya'nın başşehri Berlin'de barış konferansı düzenlenecek. Konferansa Libya'da çatışan tarafların yanısıra Almanya, İtalya, Rusya ve Türkiye'nin katılacağı belirtilmişti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  resmi programında olmamasına rağmen 19 Ocak'ta Berlin'e gideceği kaydedilmişti. 

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