Generali sağlık bakanı yaptı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro bir ay içinde iki sağlık bakanının istifa etmesinin akabinde General Eduardo Pazuello'yu bakanlık koltuğuna oturttu.





Askeri lojistik uzmanı Pazuello son sağlık bakanı Nelson Teich'ın 15 Mayıs'taki istifasından bu yana bakanlık görevini gayriresmi olarak yürütüyordu.







17 Nisan'da göreve atanan Bakan Teich'ın tartışmalı sıtma ilacı Cloroquin'in Covid-19 hastalarında kullanımına karşı çıktığı için Bolsonaro ile ihtilafa düşmüştü.





SITMA İLACININ KULLANILMASINA KARŞI ÇIKMIŞTI





Bakan, Bolsonaro'nun koronavirüs tedavisinde ilacın kullanımını artırma planlarına direnmiş ve ilacın yan etkileri olabileceği uyarısında bulunmuştu.





Teich, Bolsonaro'nun ülkedeki ekonomik faaliyetlere hızlı bir biçimde dönme çabalarına karşı çıkmıştı. Teich'ın istifası sonrasında hükûmet doktorlara gönderdiği güncellenmiş kılavuzda ilacın kullanımını tavsiye etmişti.





Teich'tan önceki bakan Luiz Henrique Mandetta da, ülkedeki çeşitli vali ve belediye başkanlarının getirdiği sosyal mesafe kurallarını desteklemesi üzerine 16 Nisan tarihinde Bolsonaro tarafından görevden alınmıştı.





LOJİSTİK UZMANI ASKERLER





Yeni Sağlık Bakanı General Pazuello, Roraima eyaletinde Venezuelalı mülteciler sebebiyle yaşanan krizin bastırılması için yürütülen Acolhida Operasyonu'nu sevk ve idare etmiş, Rio'daki Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunlarında ordu lojistiğini koordine etmişti.





Devlet Başkanı Bolsonaro, "birinci sınıf bir yönetici" diye nitelendirdiği Pazuello'nun "uzun süre" sağlık bakanlığı görevinde kalacağına inandığını söyledi.





"Estado de S. Paulo" gazetesi, geçen aydan bu yana sağlık bakanlığında yirmi koltuğun ordu mensupları tarafından işgal edildiğini bildirdi.





DEVLET BAŞKANI "KÜÇÜK BİR GRİP" DEMİŞTİ





210 milyon nüfusla Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'da salı günü itibarıyla son 24 saatte bin 262 kişi daha Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 568'e yükseldi. Vak'a sayısı ise 28 bin 936 kişilik artışla 584 bin 562'ye yükseldi.





Bolsonaro salgının ilk dönemlerinde Covid-19'u "küçük bir grip" şeklinde nitelendirmişti.