Generaller, çikolata satacak

Sanset Gıda ile satın alma mukavelesi imzalayan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), şirkete ait Sagra, Tadelle, Saralle ve Gol markalarını devralmak için Rekabet Kurumu’na müracaat etti. Devir mukavelesinin onaylanması hâlinde generallerin idare ettiği OYAK; Ülker ve ETİ gibi çikolata devleri ile rekabet edecek.







Kronos'ta yer alan habere göre yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında tarım ve gıda sektörünün öneminin daha da arttığını belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Tarım sektöründe zaten faaliyet gösteriyoruz. Gıda sektöründe de büyüyeceğiz. 85 yıllık köklü bir değer olan Sagra’yı, daha da ileriye taşıyacağız.” dedi.





Erdem “2018’de Dünya Gıda Örgütü (FAO)’un verilerine göre dünya fındık üretim alanlarının yüzde 75’i Türkiye’de bulunurken, yine aynı raporda fındık üretiminin ancak yüzde 60’ını Türkiye karşılamakta olduğunu görüyoruz. Bu alanda Ar-Ge gücümüzü kullanarak verimliliği artırmayı ve bu sektörü büyütmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.





Erdem, şunları söyledi: “OYAK’ın gücü ile Sagra’nın 85 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini bir araya getirerek markayı daha da ileriye taşımayı, pazardaki fırsatları değerlendirerek ürün çeşitliliğini arttırmayı ve özellikle gıda ihracatında önemli bir hacme ulaşmayı hedefliyoruz.”







Erdem, Sagra ile kısa zamanda kategorileri, ürün gamını ve marka sayısını arttırarak zengin bir portföye ulaşarak, yurt içiyle birlikte yurt dışı katma değeri yüksek ürünlerle ihracat pazarlarında söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyledi.





27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nin akabinde TSK mensupları tarafından kurulan OYAK hâlihazırda Ereğli Demirçelik (ERDEMİR), İskenderun Demirçelik (İSDEMİR) ve OYAK Renault Otomobil Fabrikası (Bursa) gibi ağır sanayi tesislerini işletiyor.







1 Mart 1961 tarih ve 205 sayılı Kanun ile kurulan OYAK, özel hukuk hükümlerine bağlı ve pek çok vergiden muaf tutuluyor.





OYAK’ın yönetiminde sivil devlet memurlarıyla birlikte muvazzaf askerler de vardır. Temsilciler Meclisi yönetiminde ise muvazzaf dört general görev yapıyor.





OYAK’ın 60’ncı Olağan Genel Kurulu’na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. OYAK’ın yönetim kurulu başkanlığını Emekli tümgeneral Mehmet Taş (soldan 2’nci) ifa ediyor.





2001 Krizi’nde el konuyan Sümerbank’ı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) 2005 yılında devralan OYAK, bankayı 23 Haziran 2007’de Hollandalı finans devi ING Bank’a 2,7 milyar Amerikan Doları’na satmıştı.





OYAK, Alman sigorta ve reasürans devi AXA ile de ortaklık yürütmüştü.