Samanyolu Haber /Teknoloji / Genetiği değiştirilerek sıcağa dayanıklı arı üretildi /01 Haziran 2023 12:48

Genetiği değiştirilerek sıcağa dayanıklı arı üretildi

Küresel ısınma ve iklim değişikliği birçok canlıyı olduğu gibi arıları da tehdit ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, artan sıcaklıklara dayanıklı olmaları için arıların genetiği değiştirildi.

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Dünya çapında artan arı ölümlerine çözüm arayışına genetik bilimi de dahil oldu. Birleşik Arap Emirliklerinde genetik mühendisleri arıların DNA'sını değiştirdi. Amaç arıları küresel ısınmaya dayanıklı hale getirmek.

Sıcaklıkların 45-50 dereceye dayandığı zaman arıların hayatta kalamadığı belirtilirken, bunu çözmek için kraliçenin DNA'sına müdahale ediliyor. Bu sayede kraliçenin yumurtalarından gelişecek binlerce arı da sıcağa dayanıklı hale getirilmiş oluyor.

Dubai'ye bağlı Hatta bögesindeki bal arısı merkezinde 2 bin 500'den fazla kovan bulunuyor. Arıcılar, artan sıcaklıklardan etkilenen arıların nektar ve polen toplayamadığını belirterek küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekiyor. 

SAYILARINDA YÜZDE 35 DÜŞÜŞ VAR

Birleşmiş Milletler raporları, arı ve kelebek gibi polen taşıyıcılarının sayısında yüzde 35'lik bir düşüş olduğunu gösteriyor. 

Yoğun tarım, küresel ısınma ve zararlı böceklerin artıması, arıların hızla yok olmasına yol açıyor. Uzmanlar giderek artan arı ölümlerinin dünyadaki yaşamı tehdit ettiği uyarısında bulunuyor.

Zira Dünyadaki bitkisel besinlerin dörtte üçü, arı, kelebek, böcek gibi polen taşıyan canlılar sayesinde elde ediliyor.
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