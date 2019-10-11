Samanyolu Haber /Dünya / George Clooney'den Trump'a 'harekat' eleştirisi /11 Ekim 2019 21:14

George Clooney'den Trump'a 'harekat' eleştirisi

ABD'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Suriye'de Kürtleri kaderler ile baş başa bırakmasına yönelik siyasi çevrelerden ve kendi destekçilerinden bile tepkiler gelirken, bu kez ünlü aktör George Clooney de sesini yükseltti ve Trump'ın Kürtlerle ilgili kararını 'şok edici' olarak nitelendirdi.

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Helsinki'deki Nordic Business Forum seminerinde, kalabalığa hitap eden Clooney, Trump'ın, Kuzey Suriye'den ABD askerlerini çekme kararını meşru göstermek için öne sürdüğü, "Kürtler Normandiya'da bize yardım etmedi" açıklamaları karşısında şaşkınlığa uğradığını söyledi.

Politik açıdan hayli aktif bir kariyeri bulunan Hollywood aktörü, yönetmen ve yapımcı Clooney, Finlandiya'nın başkentinde katıldığı seminerde, Trump'ın Kürtler ve Normandiya çıkarması ile ilgili sözlerini, 'çok şok edici bir açıklama' olarak nitelendirdi.

Clooney, Washington'u, ABD'nin Suriye'deki müttefiklerini Türkiye'nin saldırısına karşı tek başına bırakmakla suçladı. 

Clooney, "Kürtlerin bizim için savaşmasından sonra - çünkü daha fazla asker göndermek istemiyoruz -, 'tamam, şimdi kendi başınasınız' denilerek tek başlarına bırakılmaları karşısında dehşete düşdüm" ifadelerini kullandı.

Yedi bin kişilik bir dinleyici kitlesine konuşan Clooney, küresel politik meselelerinde sesini yükseltmesi ile bilinen bir figür ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney ile birlikte çok sayıda insan hakları davasında da ön saflarda yer aldı.
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