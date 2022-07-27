George Floyd davasında iki eski polisin cezaları kesinleşti





Minnesota'nın St Paul kentinde bugün yapılan duruşmada ABD Bölge Yargıcı Paul Magnuson, 36 yaşındaki Tou Thao'yu üç buçuk yıl ve J. Alexander Kueng'i (28) üç yıl hapis cezasına çarptırdı. Üçüncü bir polis memuru olan 39 yaşındaki Thomas Lane, geçtiğimiz Perşembe günü iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.







Jüri, soldan 28 yaşındaki J Alexander Kueng ve 36 yaşındaki Tou Thao'nun George Floyd'u tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını ve iş arkadaşları Derek Chauvin'in Floyd'un boynuna diziyle diz çöktüğü için yardım edemediğini tespit etti





ABD'de iki eski polis memuru, Mayıs 2020'de beyaz bir polis memuru olan Derek Chauvin'in bir tutuklama sırasında boynuna diz çökmesi sonucu öldürülen Siyah adam George Floyd'un öldürülmesindeki rolleri nedeniyle federal suçlamalara mahkum edildi .



