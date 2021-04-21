Samanyolu Haber /Dünya / George Floyd davasında karar açıklandı /21 Nisan 2021 00:34

George Floyd davasında karar açıklandı

Siyahi ABD'li George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili görülen davada kararın açıklandığı belirtildi. Karara göre Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu.

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ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs 2020'de siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada karar açıklandı.

İki gün süren tartışmaların ardından karara varan jüri üyeleri Chauvin'i ikinci derece, üçüncü derece cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu buldu.

Daha önce kefaletle serbest kalan Chauvin, kararın açıklanmasından sonra gözaltına alındı. Chauvin'in alacağı hapis cezasının daha sonra belirleneceği belirtilirken, eski polis memurunun onlarca yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

12 jüri üyesi karar vermeden önce 14 gün boyunca polis uzmanlarını, tıp doktorlarını, Minneapolis Polis Departmanı mensuplarını ve görgü tanıklarını mahkeme salonunda ifade verirken izlemiş, saatler süren video görüntülerini incelemişti.

Savcılar, dün bir kez daha jüriye cinayetle suçlanan polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca dizini bir sokağın ortasında Floyd'un boğazında tuttuğunu belirtmişti.

Kapanış argümanını sunan savcı Steve Schleicher, "Bu videoda aslında olan şey bu videoya baktığınızda ilk gördüğünüzü düşündüğünüz şey. Karnınızda hissettiğiniz şey. Kalbinizde bildiğiniz şey" diyerek jüriye selenmişti.

Cinayetle suçlu bulunan 45 yaşındaki eski polisin avukatları, gösterilen videonun başlamasından 17 dakika önceye giderek Floyd'un yasa dışı uyuşturucular aldığını ve tutuklanmaya karşı çıktığını iddia etti. Chauvin'in avukatı yaşananların "durumun sonucu" olduğunu, Floyd'un nefes alamamasının nedeninin fentanil adlı aşırı dozda bir ağrı kesici alması olduğunu öne sürmüştü.

Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo da ifadesinde, Chauvin'in Floyd'u gözaltına alırken, polisin güç kullanımına yönelik politikasını ihlal etttiğini ve kurallara uymadığını söylemişti.
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