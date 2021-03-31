George Floyd davasında olayın görüntülerini kaydeden tanık konuştu

ABD'nin Minnesota eyaletinde, Siyah Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken ensesine basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'in davasının ikinci gününde Floyd'un yaşamını yitirdiği anların videosunu çeken 18 yaşındaki genç Darnella tanık olarak dinlendi.





Darnella F. yaşanan olay sırasında Cup Foods kafeye doğru yürüdüklerini ve Floyd'un yüzündeki korkuyu gördüğünü, hayatı için yalvardığını duyduğunu ve bunun için yaşananları kayda aldığını söyledi. Yaşananları dünyanın gündemine taşımayı sağlayan olayı videoya Darnella F, Floyd'un hayatını kurtarmak için bir şey yapamadığı için pişmanlık duyduğunu kaydetti. Darnella F, ifadesinde Floyd'un acı çektiğini ve "Nefes alamıyorum" bağırışlarını duyduğunu dile getirdi. Genç tanık, Floyd'un korktuğu için annesine de seslendiğini ifade ederek, çevrede oluşan kalabalığın polis memurlarını tehdit ettiği yönündeki savunma ifadelerini de yalanladı.





Chauvin’ın savunma avukatları, duruşmadan önce yaptıkları açıklamada 46 yaşındaki Floyd'un aşırı dozdan öldüğünü iddia edeceklerini belirtti. 45 yaşındaki Chauvin, cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçlamalarını reddetti. Olay yerinde bulunan diğer üç polis Tou Thao, J Alexander Keung ve Thomas Lane’in ise daha sonra yargılanacağı duyuruldu.





NE OLMUŞTU?

Siyah Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in yaklaşık 9 dakika boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.





Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.





Görüntüler, ülkede siyahlara yönelik polis şiddetine tepkiyi büyütmüş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılmıştı.





Floyd’u öldüren polis Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2. dereceden cinayet suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.





Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.





Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.