Samanyolu Haber /Gündem / George Floyd gösterileri devam ederken Ivanka’ya şok tepki /07 Haziran 2020 09:17

George Floyd gösterileri devam ederken Ivanka’ya şok tepki

Amerika’daki bir üniversite Trump'ın protestolara verdiği tepkiden sonra kızı Ivanka’nın konuşmasını iptal etti

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump’ın George Floyd’un ölümüyle ilgili protestolara verdiği tepki nedeniyle Ivanka Trump’ın mezunlara bir konuşma yapma planını iptal etti.

Wichita State Üniversitesi  yöneticileri Trump’ın  kızının WSU Tech mezunlarına konuşacağını açıkladıktan sonra gelen tepkiler üzerine bu konuşmanın iptal edildiğini açıkladı.

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Ivanka’nın  konuşacağı duyurusunun yapılmasının ardından  üniversite profesörlerinden Jennifer Ray tarafından yöneticilere konuşmayı iptal etmelerini isteyen bir mektup gönderildi. Mektup sosyal medyada dolaştı ve öğrenciler ve mezunlardan binlerce imza toplandı.

Gelen tepkileri değerlendiren üniversite yönetimi konuşmanın iptal edildiğini açıkladı. Wichita Eyaleti  Cumhuriyetçi ABD temsilcisi Ron Estes yaptığı açıklamada “hayal kırıklığına uğradığını” söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ivanka Trump, “Kültürün engellenmesi ve ifade özgürlüğünde ayrımcılığa” maruz kaldığını dile getirdi.
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