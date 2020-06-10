Samanyolu Haber /Gündem / George Floyd toprağa verildi /10 Haziran 2020 09:35

George Floyd toprağa verildi

Son sözleri ABD'deki protestoların sembolü haline gelen Floyd'un cenaze törenine binlerce kişi katıldı

SHABER3.COM

5 Mayıs'ta ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd son yolculuğuna uğurlandı.

Ölümü ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto gösterileriyle bütün dünyada yankı uyandıran Floyd, Houston Memorial Gardens Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedildi.

Floyd’un cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Dört saat süren törende Floyd’un ailesinden çok sayıda kişi ile birçok din adamı ve siyasetçi konuşma yaptı.

Konuşmalarda ırkçılık protesto edildi, adalet çağrısı yapıldı.

Sivil hakları aktivisti Al Sharpton, törende yaptığı konuşmada “Tanrı Floyd’u dünyayı değiştirecek bir hareketin köşe taşı yaptı” dedi.

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