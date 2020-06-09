Samanyolu Haber /Gündem / George Floyd’u öldüren polis ilk kez hakim karşısına çıktı /09 Haziran 2020 10:09

George Floyd’u öldüren polis ilk kez hakim karşısına çıktı

ABD’de George Floyd'un boğazına dizini koyarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in yargılanmasına başlandı. Video konferans yöntemi ile hakim karşısına çıkan eski polis için mahkeme, şartlı salıverilmesi durumunda 1 milyon, şartsız salıverilmesi durumunda ise 1 milyon 250 bin dolar kefalet ücreti belirledi.

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ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde George Floyd’u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru hakim karşısına çıktı.

New York'tan Houston'a, Washington DC'den Chicago’ya ülke genelinde protestolar düzenlenirken milyonlar duruşmayı bekledi.

İkinci dereceden cinayet suçuyla ilk kez hakim karşısına çıkan Derek Chauvin turuncu elbise içinde kelepçeli olarak video bağlantısıyla duruşmaya katıldı.

44 yaşındaki Derek Chauvin, Hennepin İlçesi Hakimi Jeannice M. Reading'e 11 dakikalık duruşma boyunca neredeyse hiçbir şey söylemedi.

DAVA 29 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Chauvin’in davasının görülmesine 29 Haziran’da devam edilecek. Floyd’un ölümü sırasında polis memurunun yanında bulunan diğer polisler de suç ortaklığı ve yardım suçlamalarından tutuklanmıştı.

Her birine 750 bin dolarlık kefalet konan ve Hennepin County Bölgesi hapisahanesinde tutulan 3 polisin duruşmasına yine 29 Haziran’da devam edilecek.



FLOYD İÇİN ÜÇÜNCÜ KEZ ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

North Carolina’dan bu sabah Teksas'ın Houston şehrine getirilen Floyd’un cenazesi, Fountain of Praise Kilisesi’nde 6 saat boyunca ziyarete açıldı.


Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinde yoğun dikkat çekerken törenlerin ilki, perşembe günü, öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde düzenlenmişti.

Corona virüsü salgınından dolayı cenazenin bulunduğu kilisenin dışında uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe kuralı gereği, 15’er kişilik gruplar halinde içeri alındılar ve ziyaret 10 dakika kuralıyla ziyaretçi kabul edildi.

CENAZE YARIN DEFNEDİLECEK

George Floyd’un cenazesi, yarın aileye özel yapılacak merasimin ardından, Houston'daki Memorial Gardens Mezarlığı’nda, annesi Larcenia Floyd’un yanına defnedilecek.

Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden, Floyd’un yarın Houston’da yapılacak cenaze törenine güvenlik sebebiyle katılamayacağını açıklarken bugün ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.
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