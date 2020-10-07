Samanyolu Haber /Dünya / George Floyd'u öldüren polisle ilgili yeni karar /07 Ekim 2020 21:43

George Floyd'u öldüren polisle ilgili yeni karar

ABD'de George Floyd'u öldüren polis Derek Chauvin hakkında serbest bırakılması kararı verildiği ifade edildi.

SHABER3.COM

ABD'de George Floyd'u öldüren polis Derek Chauvin bugün kefalet ücretiyle serbest bırakıldı.

ABD'de George Floyd'un ölümünden sorumlu polis memuru Derek Chauvin bugün 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Chauvin gözaltına alırken boynuna diziyle dakikalarca bastırdığı Floyd'u nefessiz bırakarak öldürmekten tutuklanmıştı.

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine tepki ülke genelinde büyük protestoları başlatmıştı. "Siyahların hayatı değerlidir" protestoları aylarca devam etmişti.

Kefaletle serbest bırakılan Chauvin'in gelecek yıl Mart ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.
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