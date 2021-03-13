Samanyolu Haber /Dünya / George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat /13 Mart 2021 14:22

George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat

ABD’de polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah George Floyd’un ailesinin Minneapolis Belediyesi’ne açtığı davada taraflar anlaştı. Minneapolis Belediye Meclisi aileye 27 milyon dolar ödeyecek.

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George Floyd ailesinin avukatı Ben Crump yaptığı yazılı açıklamada, uzlaşmanın medeni haklara ilişkin açılan bir davada yargılama öncesi varılan en büyük anlaşma olduğunu belirtti, bu durumun “Siyahların hayatının önemli olduğuna; siyahlara yönelik polis şiddetinin sona ermesi gerektiğine ilişkin güçlü bir mesaj verdiğini” söyledi.

Siyah George Floyd beyaz polis memuru Derek Chauvin’in dizini ensesine dokuz dakika boyunca bastırması sonucu nefessiz kalmış ve 25 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti. Floyd’un ölümü Minneapolis başta olmak üzere ABD genelinde zaman zaman şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterilerine yol açmıştı.
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