Samanyolu Haber /Gündem / George Floyd'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı /14 Ağustos 2020 12:10

George Floyd'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Dakikalarca boğazına baskı uygulanması sonucu yaşamını yitiren George Floyd’u gözaltına alan polislerden birine ait vücut kamerası görüntüleri, güvenlik güçlerinin olaya tepki gösteren vatandaşları zorla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştıklarını ortaya koydu.

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Polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren ve ABD’yi sarsan protestoların fitilini ateşleyen George Floyd’un gözaltına sürecine dair yeni bir video ortaya çıktı.

Video görüntüleri, Minneapolis kentinde 25 Mayıs’ta Floyd’u gözaltına alan ekipte bulunan polis memuru Tou Thao’nun vücut kamerasına ait.

Görüntülerde diğer polisler Derek Chauvin, Thomas Lane ve J. Alexander Kueng Floyd’a önce devriye aracının içinde ardından yerde baskı uygularken; ekipten ayrılan Thao endişeli ve öfkeli kalabalığa müdahale ediyor. Floyd bu esnada nefes alamadığını söylerken, yardım istiyor.



Görgü tanıklarından biri Floyd’un tepki vermediğini söyleyerek polislere bağırırken, bir kadın da nabzını kontrol etmelerini istiyor. Kalabalıktan başka bir adam ise ‘Floyd’un boynuna o şekilde baskı uygulanmasına göz mü yumacağını’ sorguluyor. Ancak Thao, bu konuda konuşmayacağını belirtiyor.

Thao kalabalığı bölgeden uzaklaştırmak için aralarından birkaçını geri iterken, aracın yanına döndüğünde Floyd’un artık yerde olmadığı, yaklaşan bir ambulansa bindirildiğini görülüyor.

Yakınlardaki bir hastaneye kaldırılan George Floyd’un yaşamını yitirdiği açıklanmış, nefes alamadığını defalarca tekrarlamasına rağmen Derek Chauvin’in tam yedi dakika boyunca boynuna diziyle bastırmasını sonucu bilincini yitirdiği belirtilmişti.

George Floyd'un öldürülmesinde suçlu bulunan ve görevden el çektirilen J. Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao kefaletle serbest bırakılmıştı.

Dört polis memurundan sadece Derek Chauvin'in tutuklu yargılaması devam ediyor.
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