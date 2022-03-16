Gerard Depardieu, İstanbul’da balıkçı teknesinde yaşayacak

Asteriks & Oburiks gibi filmlerle tanınan, Altın Küre Ödülü sahibi Fransız oyuncu Gerard Depardieu şaşırtan bir karara imza attı. Gerard Depardieu, bundan sonra daha az ülkesinde yaşayıp İstanbul ve Dubai’de zaman geçirmek istediğini söyleyerek bir adım attı.





İki büyük balıkçı teknesi aldığını belirten 73 yaşındaki yıldız, “Bunlardan birisi Dubai’de, ton balığı avı için kullanılan İstanbul’daki teknemi apartman dairesi haline getirdim” dedi.





Euronews'te yer alan habere göre; film çekmek için Fransa’ya geleceğini ancak doğduğu ülkede çok fazla yaşamak istemediğini belirten Depardieu, sahibi olduğu üzüm bağlarını ve Paris’teki evini de satışa çıkardığını söyledi.





Haftalık L'Obs dergisine konuşan Depardieu, artık daha huzurlu bir yaşam peşinde olduğunu belirtti.