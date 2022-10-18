Gerçek demokrasi için 'Özgür Medya' Frankfurt Kitap Fuarında





Yayın ve elektronik yayıncılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların katılımıyla 1949 yılından bu yana Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen fuarda, 120’den fazla ülkeden yaklaşık 7.000 yayıncı ve 300 bin ziyaretçi buluşuyor. İspanya’nın konuk ülke olduğu fuarda ana konu ‘Rusya-Ukrayna savaşı ve demokrasi mücadelesi’. Fuarın bu yılki temel konsepti ise ‘Çeviri ve Kültür Alışverişi’.





Son yıllarda dünya genelinde demokrasi ve otokrasi arasında büyük bir gerilim başladı ve bu gerilim savaşlara dönüştü. Savaş ve güvenlik endişesi ise demokrasilerde bile medya özgürlüğünün gerilemesine neden oluyor. Medya özgürlüğü için bu temel hususa dikkat çekmek ve bunu uluslararası alanda tartışmak istiyoruz. Elimizde bu amaçla hazırlanan ve kendini ispatlamış bir araç olan Journalist Post Dergisi var.





6 ülkeden gazeteci, yazar ve aktivist buluşuyor

IJA, Frankfurt Kitap Fuarında Ukrayna, ABD, Almanya, Fransa, İsveç ve İsviçre olmak üzere altı ülkeden gelecek birbirinden değerli konukları okuyucular ile buluşturuyor.





2019’dan bu yana uluslararası ölçekte, medya çalışanları arasında diyaloğu, dayanışmayı ve mesleki gelişime yönelik her türlü faaliyetin organizatörü veya destekçisi olma vizyonunu edinen IJA, gazetecilerin sorunlarını gündeme taşıma ve medya özgürlüğüne katkı sağlama amaçlı faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor.





IJA bu yıl fuar için ‘Otoriterliğe karşı demokrasi mücadelesi’ konsepti ile paneller, canlı yayınlar, özel sunumlar, Journalist Post dergisi ve rapor içerikleri ile dopdolu bir program hazırladı. Bu süreçte bedel ödeyen veya cesaretleriyle ilham kaynağı olan birbirinden değerli gazeteci, yazar ve aktivistlerin sizlerle buluşacağı program takvimi şu şekilde:













19 Ekim Saat 14:00

Konu: Ukrayna’da başlayan savaş sonrası gazetecilerin güvenliği…

Konuk: Volodymyr Bober

Moderatör: Yunus Erdoğdu









Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İsviçre’ye iltica etmek zorunda kalan ukraynahaber.com sitesi Genel Yayın Yönetmeni ve Cihan Haber Ajansı Temsilcisi Yunus Erdoğdu’nun moderatörlüğünü yapacağı programın konuğu Volodymyr Bober. Poglyad Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olan Bober aynı zamanda Ukrayna Gazeteciler Cemiyeti (NSJU) yöneticisi ve yaralı gazetecilere yardım etme girişimi olan Dayanışma Merkezinin koordinatörü.









20 Ekim Saat 14:00

Konu: Medya demokrasi ilişkisi…

Konuk: Prof. Dr. Eser Karakaş (İfade özgürlüğünün ekonomisi)

Konuk: Prof. Dr. Vedat Demir (Basın özgür olmadan demokrasi mümkün mü?)

Moderatör: Erkam Tufan Aytav





Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanlığı sonrası hakkındaki tutuklama kararının ardından yurtdışına çıkan, Uluslararası Diyalog Avrasya Dergisinin Yayın Koordinatörlüğü ile Radyo ve TV yayıncılığı yapan gazeteci ve yazar Erkam Tufan Aytav’ın moteratörlüğünü yapacağı programın konukları Prof. Dr. Eser Karakaş ve Prof. Dr. Vedat Demir.

Strasbourg Üniversitesi öğretim üyesi olan akademisyen ve yazar Prof. Dr. Eser Karakaş, Bahçeşehir Üniversitesi rektör yardımcılığı ve çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2016 sonrasında Fransa’ya yerleşti. Yine akademisyen ve yazar olan Prof. Dr. Vedat Demir ise Freie Universität Berlin öğretim üyesi. Türk Basın Konseyi Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Akademik çalışmaları ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle ihraç edildi, tutuklandı ve hapis yattı.













22 Ekim Saat 14:00

Konu: Rus-Ukrayna savaşında gazetecilik ve medyanın rolü…

Konuk: Sevgil Musaieva

Moderatör: Yüksel Durgut

International Journalists Association (IJA) e.V’nin Dışilişkiler Koordinatörü ve Journalist Post Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Durgut’un moderatörlüğünü yapacağı programa Time Dergisinin ‘2022 yılında dünyanın en etkili 100 kişisi’ listesinde yer alan gazeteci Sevgil Musaieva konuk olacak. Ukrayinska Pravda haber portalının genel yayın yönetmenliğini yürüten Musaieva hazırladığı dosya haberlerle pek çok ödüle layık görüldü.









22 Ekim Saat 15:00

Konu: NBA kariyerinden insan hakları aktivistliğine…

Konuk: Enes Kanter Freedom

NBA oyuncusu ve insan hakları aktivisti olan Enes Kanter Freedom, Türk milli basketbol takımı ve Fenerbahçe’de oynadıktan sonra NBA’ya transfer oldu. Burada başarılı bir şekilde kariyerine devam ederken Çin’in Doğu Türkistanlılara yaptığı hukuksuzluklara ve çeşitli insan hakları ihlallerine yönelik eleştirileriyle dikkat çekti.





23 Ekim Saat 14:00

Konu: Sürgünde gazetecilik. Zorlukları, etkileri…

Konuk: Cevheri Güven

Araştırmacı gazeteci ve Turkish Minute Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven, Star Gazetesi Haber Müdürlüğü ve Nokta Dergisi Yayın Yönetmenliği yaptı. Muhalif yayınları sebebiyle cezaevinde kaldı ve sonrasında Almanya’ya göç etti. Buradan yaptığı yayınlarla Türkiye’nin en çok izlenen ve etkili gazetecilerinden biri oldu. Bu nedenle de yakın zamanda Türkiye istihbaratının ve iktidara yakın medyanın hedefi haline geldi.