'Gerçek(!)' ekonomistler TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamını nasıl değerlendirdi?









TÜİK kasım verileri: TÜİK'in kasım ayı verilerine göre, TÜFE'deki değişim kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

























































ENAG yüzde 4,12 açıkladı: ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti.ENAG yüzde 4,12 açıkladı: ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti.TÜİK kasım verileri: TÜİK'in kasım ayı verilerine göre, TÜFE'deki değişim kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.