Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Gerçek(!)' ekonomistler TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamını nasıl değerlendirdi? /03 Ocak 2024 11:31

'Gerçek(!)' ekonomistler TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamını nasıl değerlendirdi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında aylık yüzde 2,93 arttı, yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak gerçekleşti. Piyasada ağırlıklı beklenti TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE'nin yüzde 65 seviyesine yükseleceği yönündeydi.

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ENAG yüzde 4,12 açıkladı: ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti.

ENAG yüzde 4,12 açıkladı: ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti.
TÜİK kasım verileri: TÜİK'in kasım ayı verilerine göre, TÜFE'deki değişim kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

TÜİK kasım verileri: TÜİK'in kasım ayı verilerine göre, TÜFE'deki değişim kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.














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