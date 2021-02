Gerçek enflasyonu buldular: TÜİK'in neredeyse iki katı

TÜİK'in verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,68 arttı, yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 14,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,16 oldu.







Euronews'te yer alan habere göre ENAG'dan yapılan açıklamada "Ocak 2021 dönemi (31.12.2020 – 31.01.2021) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %2.99 arttı" denildi.







Açıklamada ayrıca, "Türkiye ekonomisi, 2021 yılı ile yeni bir döneme, belki de yapışkan ve kalıcı bir enflasyonun tecrübe edileceği bir sürece girmiştir. Son 2,5-3 yıldan bu yana resmi verilerde gözükmese de, enflasyonist baskının toplumsal ağırlığı hissedilir derecede artmıştır." ifadelerine yer verildi.





TÜİK'ten farkı ne? Nasıl hesaplanıyor?





ENAG'ın metodoloji konusunda paylaştığı bilgilere göre, hesaplama yöntemi ve yaklaşımda fiyat endekslerinin elde edilmesinde ortak standart enflasyon hesaplama yöntemi kullanılıyor.





Alt kalemler bazında sistem Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü’nün "Amaca Göre Kişisel Tüketim Klasifikasyonu" (Classification of Individual Consumption According to Purpose-COICOP) standartları gözetilerek oluşturulmuş.





ENAG'ın enflasyon sepetinde, TÜİK sepetindeki 418 maddenin 339'u mevcut. Bu sayı toplam TÜİK sepetindeki madde oranının yüzde 81’i, madde ağırlığının ise yüzde 80’nine denk geliyor. Geriye kalan 79 kalem ise enflasyonu etkileyen davranışın kesikli olması ya da denetimli ürünlerin yoğunluğu oluşturması nedeniyle kapsam dışı tutulmuş.





Öte yandan, TÜİK enflasyon oranı ile de birebir karşılaştırma yapabilmek amacıyla, kalan bu 79 ürünün aylık fiyat değişimi de olduğu gibi TÜİK’ten alınarak ağırlıklı bir enflasyon oranı olarak sunuluyor.





ENAG fiyat verilerinin alındığı kaynaklardaki nüfusun tamamının ve gelir dağılımı bölümlerinin temsil edilmesine dikkat ettiklerini belirtirken, günlük 250 bin, aylık ise 7 milyonun üzerinde fiyat verisinin sisteme girildiği kaydediliyor.