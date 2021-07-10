'Gerçek Evim' dolandırıcılığı: 600 milyon lira toplamışlar

BDDK, geçen hafta, faizsiz ev veya otomobil edindiren 21 firmanın tasfiye sürecine alındığını açıkladı. Listede, Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv AŞ de yer aldı. Kayıtlara göre, 15 milyon lira sermayeli şirket 28 Ekim 2020’de kuruldu. Çeşitli illerde 31 şubesi bulunan Gerçek Evim’in yönetimine önceki gün 6 kişilik tasfiye memuru atandı.





Atanan memurlar, şirketin varlığına göre para yatıran kişilere ödeme yapacak. Tasfiye sürecine başlanan Gerçek Evim ile ilgili detaylar ise dikkat çekici. Anılan şirket, saadet zinciri yöntemi ile işleyen SAS Holding’e bağlı.





600 milyon lira topladılar

Hürriyet'te yer alan habere göre, para yatıran kişi sayısı 13 bin 105. Bu kişilerden toplanan paranın miktarı ise 600 milyon seviyesinde. Sistemin çığ gibi büyümesi, yüksek kâr payı vaat etmesi sayesinde oldu. SAS Holding’e para yatıran kişilere aylık ödenen kâr payı yüzde 10 oldu. 100 bin lira yatıran kişi, aylık 10 bin TL ödeme aldı. Benzer yöntemle işleyen sistemlerde olduğu gibi ilk aylarda ödemeler düzenli yapıldı.





Ödemelerin düzenli yapıldığını gören kişi, yatırdığı tutarın daha fazlasını yatırmaya başladı. 30 yaşındaki Metin G. bu kişilerden biri. Metin G., İstanbul’da bir marketin kasap reyonunda çalışıyor. G., sisteme ilk olarak geçen aralık ayında 45 bin TL yatırdı. Aylık 4.500 lirasını Ocak 2021’de almaya başladı. 45 bin liralık ilk ‘yatırımı’ bankadan kredi çekerek yapan G., ödemelerin düzenli olduğunu görünce nisan ayında 70 bin lira daha kredi çekti. Haziranda 11 bin liraya yakın bir kâr payı alan G.’nin planı, işlenen cinayet ve sonrasında yaşanan intihar sonrası altüst oldu. G. şimdilerde, aylık 6.500 liralık kredi taksit ödemesini nasıl yapacağını düşünüyor.





'Dükkânını ve otomobilini satıp buraya para yatıran var'

Sisteme para yatıranlara ilişkin ulaşılan bilgiler ise çok çarpıcı. Yüklü miktarda para yatıran ancak adının yazılmasını istemeyen bir kaynak şunları anlattı: “Şirketin Ataşehir’deki merkezine parayı elden götürdüm. Gittiğimde bir saat sıra bekledim. Bildiğiniz kuyruk vardı. Binanın alt katında, bankalarda olduğu gibi 4-5 ayrı vezne vardı. Sırada, benim gibi bekleyen doktor, polis, uzman çavuşlar da vardı. Kimler para yatırmadı ki! Taksi plakasını 1,2 milyon liraya satıp giren var... Yine pazar tezgahlarını 700-800 bin liraya satıp giren oldu. Dükkânını ve otomobilini satıp buraya para yatıran var. Durumu çok iyi olup da tüm varlığını buraya kaptıran ve şimdilerde iş arayan bir sürü kişi var. Kredi çekip giren binlerce kişi var...” Bir dönem, Galatasaray’da top koşturan M. K. de sisteme para yatıran isimlerden biri. Avukat Cesim Parlak, birçok mağdurun kendisine ulaştığını “Yuvası dağılma noktasına gelen çok insan var” sözleri ile anlattı.





Cinayet ve intihar haberiyle gündeme geldi

SAS Holding geçen ay, gün ortasında işlenen cinayet ve intihar ile gündeme geldi. Holding yöneticisi Sibel Koçan’ın arabasındaki 10 milyon lirayı almak isteyen silahli kişiler Koçan’ı öldürdükten sonra çantadaki 3,5 milyon lira ile kaçtı. Cinayeti duyan Koçan’ın eski eşi Süleyman Aydın ise Ataşehir’de kaldığı binadan atlayarak yaşamına son verdi. Sibel Koçan’ı adım adım takip eden kişilerin, sisteme para yatıran bir ekip olduğu öğrenildi. Cinayet sonrası yürütülen soruşturmada 8 kişi tutuklanmıştı.