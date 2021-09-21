Samanyolu Haber /Gündem / Gerçek korona rakamı bu: Açıklananın 80 bin fazlası can kaybı var /21 Eylül 2021 10:41

Gerçek korona rakamı bu: Açıklananın 80 bin fazlası can kaybı var

TTB Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Güçlü Yaman, açıklanan koronavirüs kaynaklı ölüm rakamlarının gerçeğin yarısı olduğunu belirtti. TTB Halk Sağlığı Birimi Başkanı Nasır Nesanır, 130 bin ölümden 56 binin koronavirüs olarak belirtildiğini, gerçekte ise bu rakamın yüksek olduğunu kaydetti.

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Türk Tabipler Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Güçlü Yaman, açıklanan koronavirüs ölüm rakamlarının gerçek rakamın yarısı olduğunu ifade etti. Güçlü, kendisinin elde ettiği rakamlara göre fazladan ölen kişi sayısının 80 bin olduğunu belirtti.

Salgının gerçek yıkımın boyutunu ölçebilmek için “fazladan ölümlere” bakılması gerektiğini vurgulayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman, “Fazladan ölüm, normal zamanlarda beklediğimiz ölümlerden fazla gerçekleşen ölümler. Ölüm verilerini internetten paylaşan 23 belediyeden ulaştığım sayılara göre, Türkiye’deki ölümlerin yüzde 48’inin olduğu yerlerde, salgının başından CHP’nin aldığı tarih olan ağustosa kadar olan dönemde tespit ettiğim fazladan ölüm sayısı 80 bin. Benim elde ettiğim sayı, CHP’nin elde ettiği sayıdan 15 bin fazla” dedi.

Kendi tespitiyle 2020’de fazladan ölüm sayısının 110 bine yakın olduğunu aktaran Yaman, “Bakanlığın açıkladığı Covid-19 ölüm sayısı ise 21 bin civarında. Yani fazladan ölümler 5 kat civarında. Fakat 2021’de bu tablo değişti. Artık ölümlerin 5’te 1’i değil, yarıya yakını açıklanıyor. Tüm salgın dönemine baktığımızda fazladan ölüm sayıları resmi Covid-19 ölümlerinin üç katı” diye konuştu.
 
‘74 BİN ÖLÜM AÇIKLANMALI’

TTB Halk Sağlığı Birimi Başkanı Nasır Nesanır şunları kaydetti: “Bu çalışma belediyelere bildirilen bulaşıcı hastalıklardan yapılmış. Burada 130 bin civarında ölümden söz ediliyor. İçlerinde hepatit, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklar da vardır. Bakanlık 56 bin civarında Covid kaynaklı ölüm açıklıyor. Arada 74 bin civarında bir fark var. Çoğunun Covid kaynaklı olduğunu biliyoruz. Farklı bir bulaşıcı hastalık olsa mutlaka dikkatimizi çekerdi. Sağlık Bakanı 23 Haziran’da Bilim Kurulu’nda yaptığı açıklamada ise ‘Salgın sürecinde 50 bin insanımızı kaybettik. Ertelenen hizmetlerden kaybımız ise çok daha büyük’ dedi. Biz buradan şunu çıkarabiliriz: 11 Mart 2020 ile 31 Ağustos 2021 arasında en az 180 bin fazladan ölüm oldu. Bunun 130 bin kadarı bulaşıcı hastalık. Yani en az 50 bin de Covid-19 dışı ölümler var.”
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