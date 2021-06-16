Gerçek suçluları yakalamayan Hakan Fidan ve Süleyman Soylu’nun gücü öğretmenlere yetiyor

ANALİZ – BOLD MEDYA





Dolandırıcılar ellerini kollarını sallayarak yurt dışında geziyor. Hakan Fidan’ın başında olduğu MİT ise dünyanın dört bir yanında Hizmet Hareketi mensubu öğretmenleri kaçırıyor. Bu tablo, “Türkiye’de vatandaşların milyonlarca dolarına el koyan dolandırıcılar parayla siyasetçi, bürokrat ve gazetecileri satın aldığı için MİT ve Emniyet adım atmıyor. Hakan Fidan ve Süleyman Soylu’nun gücü gariban öğretmenlere yetiyor” şeklinde yorumlanıyor.





KIRMIZI BÜLTENE RAĞMEN OPERASYON YOK

Tosuncuk adıyla bilinen Mehmet Aydın, açılışına AKP’li isimlerin katıldığı Çiftlik Bank’tan topladığı 1 milyar dolarla yurtdışına kaçtı. Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, Brezilya ve Uruguay’da süper lüks teknelerde kadınlarla fotoğraflar çektiriyor. Binlerce kişiyi mağdur eden Aydın’ın Amerika kıtasından Avrupa’ya seyahat ettiği de belirtiliyor. Sedat Peker, Aydın’ın Belarus’ta olduğunu kayıtlara geçirdi.





THODEX VURGUNUN PARASINI SOYLU ALDI İDDİASI

Kripto para yatırımcılarının 2 milyar dolarını alarak yurt dışına kaçan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer de yakalanamıyor. 21 Nisan 2021 tarihinde yurt dışına kaçan Özer ile alakalı TRT’nin yaptığı “Yakalandı Türkiye’ye getiriliyor” haberlerinin altı boş çıktı. Suç örgütü lideri Sedat Peker, Thodex’in sahibi Özer’in yurt dışına kaçmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yardım ettiğini iddia etti. Peker, “Anadolu Adliyesi’ndeki sana bağlı savcılar ve İstanbuldaki istihbarattan sorumlu il emniyet müdür yardımcısıyla Thodex operasyonunu nasıl yönlendirdiğinizi, yeğenin ve oğlun vasıtasıyla bu şahısla irtibat kurup yurt dışında bu paranın büyük kısmını nasıl aldığınızı da anlatacağım” ifadeleri kullandı.





SEZGİN BARAN KORKMAZ’A DA DOKUNMUYORLAR

Hakkında kara para aklama suçundan dava açılan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz da yurt dışına kaçtı. Sedat Peker, Korkmaz’ın kaçışına da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yardımcı olduğunu iddia etti. 5 Aralık 2020’de yurt dışına çıkan Korkmaz, “Pazartesi Türkiye’ye döneceğim” dese de 6 aydır geri dönmedi.





AKP’LİLERLE AYNI KAREDELER

Genç yaşta milyar dolarlarla oynayan bu isimlerin ortak özelliği önemli isimlerle aynı fotoğraf karesine girmeleri. Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in AKP’li bakanlar ve bürokratlarla fotoğrafları bulunuyor. SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın ise AKP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarla çektirdiği fotoğraflar yer alıyor.





SİYASETÇİ, BÜROKRAT VE GAZETECİYİ KAFESLEMİŞLER

Milyon dolarlarla rüşvet ve maaş dağıtan ve yurt dışına kaçan bu isimlerin siyasetçi, bürokrat, yargı mensubu, gazetecileri kafeslediği ortaya çıktı. İddiaların merkezindeki Paramount otelde Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir’i, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’yu gazeteciler Veyis Ateş, Sevilay Yılman, Rasim Ozan Kütahyalı, Tahir Sarıkaya gibi isimleri bedavaya ağırlayarak iktidar ve onun kontrolündeki medyayla ilişkilerini sürdürdükleri ortaya çıktı.





GÜVENLİK BÜROKRASİSİ KILINI KIPIRDATMIYOR

Kirli ilişkilerin Ankara’da uzandığı koridorlar o kadar derin ki vatandaşı dolandıran isimlerin yakalanmasına ilişkin güvenlik bürokrasisi kılını kıpırdatmıyor. Türkiye’nin yurtdışındaki operasyonlarından tek sorumlu olan Hakan Fidan’ın başında olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı ise Kenya ve Kırgızistan’dan öğretmen kaçırmakla övünüyor.