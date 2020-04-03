Gerçekçi olalım, bu para yetmez!

SAMANYOLUHABER- Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını "savaş" hâline benzeterek, “Böyle bir dönemde istihdamın ve ekonomik sistemin korunması hayati bir meselidir." dedi.





Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi ülkelerin milli gelirlerinin (GSYH) yüzde 20'si civarında yardım paketi verdiğine işaret eden Kaslowski, Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin açıkladığı 15 milyar dolarlık (100 milyar TL) paketin yetersiz olduğunu söyledi.





TÜSİAD: PAKET EN AZ MİLLİ GELİRİN YÜZDE 10'U KADAR OLMALI





Hükümete "gerçekçi olun" imasında bulunan Kaslowski, "İstihdamın ve işletmelerin devamlılığını sağlama hedefi doğrultusunda destek paketlerinin milli gelirin yüzde 10'u seviyesinde bir büyüklüğe ulaşmasını beklemek daha gerçekçi olacaktır." dedi.







Türkiye’nin milli geliri 2020 sonu itibarıyla 740 milyar dolar civarında. TÜSİAD gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi milli gelirin yüzde 20'si kadar olmasa da en azından yüzde 10'a tekabül eden bir paket açıklanmasını istiyor.





"Patronlar Kulübü" diye bilinen TÜSİAD'ın başkanı Simone Kaslowski, ölümcül Koronavirüs salgınına karşı hükümetin açıkladığı paketin yetersiz olduğunu söyledi.





Kaslowski bu yıl büyümenin oldukça cüz'i oranlarda gerçekleşeceğini beklediklerini belirterek, 2'nci çeyrekte iç ve dış talep aynı anda duracağını ve ekonomide büyük ölçüde daralma yaşanacağını vurguladı.





"BU YIL DIŞARIDAN FAYDA YOK"





TÜSİAD Başkanı'na göre salgının seyri eğer tahmin edildiği gibi yaz aylarında azalırsa iç talep 3'üncü çeyrekte toparlanabilecek. Ancak dünya ekonomisinde özellikle Avrupa'da ekonomik krizin çok daha uzun sürecek.





“Bu yüzden yılın 2'nci yarısında dış talepten büyük bir katkı beklememek gerekir." tespitinde bulunan Kaslowski, "2020 iç talep ağırlıklı büyüyeceğimiz bir yıl olacak. Biz olumlu düşünerek küçük de olsa pozitif bir büyüme yakalayacağımıza inanıyoruz.” dedi.

