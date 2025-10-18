Gerçekler RTÜK Başkanı'nın işine gelmiyor mu?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajlarına yönelik yeni bir uyarıda bulundu. Şahin, bu yayınların bilinçli yönlendirme çabalarıyla toplumda karamsarlık yaydığını ve “belirli kesimlerin duygularını istismar ettiğini” öne sürdü. Eleştirinin demokrasinin bir parçası olduğunu söyleyen Şahin, buna karşın “sistematik karamsarlık diline” izin vermeyeceklerini belirtti.





RTÜK İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizlere dikkat çeken Başkan Şahin, bu tür yayınlarda röportajı yapan kişinin kasıtlı yönlendirme çabaları ile toplumda karamsarlık yayıldığını öne sürdü. Şahin, bu yayınların “belirli kesimlerin duygularını istismar ettiğini” ve “halkın umut duygusunu zedelediğini” vurgulayarak, içeriklerin medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırı olduğunu söyledi.





Eleştirinin demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu kabul eden Ebubekir Şahin, buna karşın yapıcı eleştiri ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan “sistematik karamsarlık dili”nin aynı şey olmadığının altını çizdi.Başkan Şahin, daha önce de açıkça uyardıkları bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına “asla izin vermeyeceklerini” söyledi.RTÜK Başkanı, açıklamasının sonunda kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren ve halkı karamsarlığa sürükleyen bu tür içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Benzeri yayınlarla ilgili olarak Kurul’un elindeki tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacaklarını kaydederek, yayıncıları tehdit etti.