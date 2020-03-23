Gerçekleri halktan saklıyorlar!

12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde başlayan ve bütün dünyaya yayılan Koronavirüs salgınında 12 bine yakın kişi hayatını kaybederken, vak'a sayısı 300 bine yaklaştı.





Aşı ve ilaç için yakın vadede bir gelişme olmayacağı belirtilirken, "hükümetler Koroanirüs vak'alarını gizliyor" iddiasına bir yenisi daha eklendi.





Rusya Doktorlar Birliği Sendikası Başkanı Anastasiya Vasilyeva, Koronavirüs'ün gerçek boyutlarının halktan saklandığını iddia etti.





Vasilyeva, "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır." dedi.





"HALKA KARŞI İŞLENEN BİR SUÇTUR"





Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda belirten Vasilyeva, "Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur." ifadelerini kullandı.





"ZATÜRRE HASTALIĞINA UYGUN ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR"





Yetkililerin halkın panik olmasını engellemeye çalıştıklarını iddia eden Vasilyeva, "Yetkililer, 'Koronavirüs' kelimesini kullanmaktan kaçınıyor ve hastane birimleri ve hatta doğum evleri zatürre hastalığına uygun şekilde dönüştürülüyor." ifadesini kullandı.



