"Gerçekten özür diliyorum" dedi ve yasakları sıraladı

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarından dolayı sokağa çıkma yasağı uygulayan ülkelere İngiltere de eklendi.





Vak'a sayısının 1 milyonu aştığı İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, kabine toplantısının akabinde yaptığı açıklamada, İngiltere'de eğitim, iş, sağlık, egzersiz ve temel ihtiyaçların karşılanması dışında perşembe gününden itibaren sokağa çıkılmasının yasaklandığını duyurdu. Yasak 2 Aralık'a kadar sürecek.







Johnson'ın televizyonlardan yayınlanan konuşmasında açıkladığı yeni sınırlamalara göre bir ay sürecek ikinci kısıtlama döneminde pub, bar, restoran ve mağazalar gibi işletmeler kapanacak. Sosyal hayat asgari seviyeye inecek.





Farklı hanelerden insanlarla ev ortamında bir araya gelinemeyecek. Yürüyüş gibi aktiviteler ise ancak farklı haneden bir kişi ile yapılabilecek.





OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER AÇIK





Johnson tedbir alınmadığı takdirde, uzmanların tahminlere göre önümüzdeki aylarda can kaybının ilk dalgadan çok daha fazla olacağını ve günde birkaç binlere ulaşabileceğini söyledi. Premier Lig maçları da devam edecek.





Yeni tedbirlere göre okul ve üniversiteler eğitime devam ederken, sadece temel ihtiyaç ürünleri satan iş yerleri açık kalacak.





İngiltere Başbakanı Johnson durumun iş yerlerini ekonomik olarak ne kadar zorlayacağının farkında olduğunu belirterek, "Gerçekten özür diliyorum." dedi.







Johnson "Bu yıl Noel çok farklı olacak, fakat umuyorum ki şu an sıkı tedbirler alarak Noel'de ailelerin bir araya gelmesini sağlayabileceğiz." dedi.





İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık'ı oluşturan Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki tedbirlerle ilgili kararı yerel hükûmetler alıyor.