Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son günlerde özellikle bazı Ege adalarının statüsü üzerinden artarak devam ediyor.





Bu konu kapsamında ABD'nin Yunanistan'a yaptığı askeri yardımlara da değinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Yunanistan Başbakanı ABD'den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız" dediği ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni programında konuştu.

“YUNANİSTAN'A KARŞI GEREĞİNİ YAPARIZ”





Erdoğan, Yunanistan'a yönelik, "Yunanistan Başbakanı ABD'den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız" dedi.“Yunan feribotlarından o masum ve zavallı insanları nasıl Ege ve Akdeniz'e gömdüklerini izliyoruz. Dünyanın sesi çıkıyor mu? Hayır” diyen Erdoğan “Bizim firkateynlerimiz koşuyor ve onları denizden kurtarıyor. Çünkü biz Müslümanız. Müslümanlığımızın gereğini yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.