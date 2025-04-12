Gerekçe 'milli güvenlik': Çıplak arama, darp ve işkence haberlerine erişim engeli getirildi

BOLD Medya'da yer alan habere göre Gazze’de katliam yapan İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretin devam etmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programda protesto gösterisi yapan 9 kişi ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden kişiler emniyette çıplak arama ve kötü muameleye maruz kaldıklarını açıklamıştı.





Bu iddialar birçok gazetede haber olurken, bu haberlere “milli güvenlik” gerekçesiyle erişim engeli getirildi. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) çıplak arama ve kötü muamele iddialarının yer aldığı haberlere dair engelleme kararının ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle alındığını bildirdi.





Protesto, 29 Kasım 2024’te İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte gerçekleşti. Gençler, İsrail’le petrol ticareti yapan Socar şirketinin Türkiye CEO’su Elchin Ibadov’u protesto etti. Bu eylem sonrası gözaltına alınan gençler, tutuklandıktan sonra çıplak arama, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını söyledi.









Emniyette Çıplak Arama Yapıldı

“Gözaltında polis aracına alındıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldük. Yaklaşık 3-4 saat hastane önünde bekletildik. O süreçte lavabo ihtiyacı olan arkadaşlarımız vardı. Bunu istediğimizde izin vermediler. Uzun süre tartışmak zorunda kaldık. Bunun için Mücahit arkadışımızı otobüsten indirip kolunu ters çevirerek darp ettiler. Ardından emniyete götürüldük. Emniyete götürüldüğümüzde, orada aramaya tabi tutulduk. Bu yapılan aramayı kaba üst araması olarak söylüyorlar ama değildi. Kadın polisler tarafından çıplak aramaya maruz bırakıldık. Gerçekten çok zordu.









“Kıbleyi Sorduk, Söylemediler”





“Polis Kolumu Sıkıp Araca Fırlattı”





“Cezaevinde Başörtümü Kestiler”





“Cezaevinde De Çıplak Aramaya Maruz Kaldık”





“Tuvalete Gitmek isteyeni Polis Darp Etti”





‘Keşke İsrail Cezaevi’nde Olsaydım’





Avukata Da Çıplak Arama Yapıldı

“Bir stajyer avukat olarak söyleyebilirim ki yapılan arama hiçbir şekilde CMK kapsamındaki kaba üst araması tanımına girmiyordu. Normalde detaylı aramada dahi vücuda o şekilde temas edemezsin. Ancak, vücudumuza dokunmak suretiyle bir arama gerçekleştirirdi. Hastaneye gidip gelmelerimiz esnasında da yine ikinci bir çıplak arama vakasını gerçekleşti.





“Bir şekilde bu durumu ilettik. Amirleri tamam ‘Bu sefer kaba arayın’ diyerek aslında bir önceki aramanın çıplak arama olduğunu itiraf etmiş oldular. Cezaevine girdiğimiz esnada apar topar herhangi bir şekilde x-ray cihazından geçirmeden çıplak aramaya tabii tuttular. Üzerimize de oldukça transparan bir önlük vererek güya utanç duygumuzu zedelemememize yardımcı olduklarını düşündüler.









“Darp Edilip Ölümle Tehdit Edildim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmacı olduğu TRT World Forum’da İsrail’le ticareti protesto eden 9 genç gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Eylemciler, yaşadıkları süreci ve yürüttükleri hukuki mücadeleyi ANKA Ajansı’na anlatmıştı.Eylemcilerden öğretmen Fatma Dilara Gezmişoğlu, gözaltından cezaevine kadar yaşadığı kötü muameleyi detaylarıyla paylaştı. Gençlerin avukatı Adem Bingöl ise müvekkillerinin yaşadıklarına ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü vurguladı. Eylemciler, İsrail’le süren ticaretin durdurulması talebinde ısrarcı olduklarını söyledi. Gençler, yalanlamalara karşı, işkence gördüklerini söyledi. Başörtülü iki kadın, tesettürlerinin kesildiğini ve namaz kılmaları ile dalga geçildiğini de iddialarına ekledi.Fatma Dilara Gezmişoğlu, şöyle konuştu:Nezarete girdiğimizde gerçekten berbat kokuyordu. Battaniyeler yerlerde ve çok pistti. Lavabo ihtiyacı için sabun ve peçete yoktu. Bunu talep ettik vermediler. Sebebini sorduğumuzda ise, ‘Sıvı sabunu içip intihar ediyorlar. Peçete ise giderleri tıkıyor. Bu yüzden veremeyiz dediler.’ Bir arkadaşımızın sinüziti vardı. Sürekli burun akıntısı oluyordu. Yani ne yapsaydı? Üstüyle başıyla mı silseydi kendisini? O akşam avukatlarımız geldiğinde onlara söyledik. Ertesi gün akşama doğru bize bir sıvı sabun getirdiler ama sulandırılmış bir sabundu. Ve peçete yine vermediler.Namaz kılmak için kıbleyi sorduk, söylemediler. Üstelik, namaz vakitlerini öğrenebileceğimiz bir saat yoktu duvarda. Bunu tayin edemiyorduk ve mecburen sürekli polislere sesleniyorduk. Bazen söylüyorlardı, bazen dalga geçiyorlardı. Hatta kıbleyi kendimiz tayin etmek zorunda kaldık. Bir polis memuru ‘Yanlış duruyorsunuz’ diye dalga geçti ve doğrusunu da söylemedi.Mahkeme günü iki tane kadın polis memuru koluma girdi ve birisi kolumu sıkarken diğeri sıkmıyordu. ’Kolumu sıkıyorsunuz ve acıtıyorsunuz. Lütfen normal tutar mısınız’ dedim. ‘Hayır, sıkmıyorum’ dedi. İkinci kez uyardım, üçüncü kez uyardım ve ısrarla sıkmadığını söyledi bana. Beni araca kadar çekerek götürdü. Silivri’ye gittiğimizde kontrol ettim, morarmıştı. Silivri’deki doktora orayı rapor ettirdik. Aynı polis memuru bir kere daha kolumu sıkmaya başladı. Artık kolum çok acımıştı ve kızdım. ’Sen ne diyorsun” şeklinde bana çıkıştı ve polis aracına doğru fırlattı.Ardından Silivri cezaevine gittik. Benim kayıt zamanım geldiğinde başörtümü keseceklerini söylediler. Yani ‘Bu çok uzun, bununla sizi içeri alamayız’ dediler. Ben de anlamadım. Sebebini sorduğumda, ‘İntihara sebep oluyor’ dediler. Kestikleri parça bir mendil kadardı. O mendil parçasıyla başımı örtmek zorunda kaldım. Üzerimde bir ferace vardı. O feraceyi de keseceklerini söylediler. Bir gömlek boyunda kestiler. Nihayetinde ertesi gün ailelerimiz kıyafet getirdiklerinde annem bir ferace, onun boyutunda bir hırka ve kestikleri şalımdan daha uzun bir şal. Bu çok komik bir şeydi. Hem içeri almıyorsunuz hem de getirileni kabul ediyorsunuz. Üstelik şöyle bir durumla da karşılaştım. Ailemle görüştükten sonra başka bir mahkumu gördüm ve o mahkumun üzerinde de bir ferace vardı. Artık bazı şeylerin kasti olarak yapıldığına inanmaya başladık.Cezaevine girerken ilk başta X-ray cihazından geçtikten sonra çıplak arama eğer ihtiyaç duyulursa yapılabilirmiş. Ancak, bizi direkt odaya aldılar. Maalesef onur kırıcı bir aramaya maruz kaldık. Uzun bir sabuna ve peçeteye tekrar ulaşamadık. Bizim girdiğimiz koğuş C3 koğuşu. Banyosu var ancak banyosunun kapısı yoktu. Odanın kapısı normal bir kapı gibi hayal etmeyin lütfen demir bir kapı ve arkadan veya içeriden istediğiniz gibi kapatamıyorsunuz, aralık kalıyor. Biz içeride üç arkadaş kalıyorduk. Lavabo veya banyo ihtiyacımız için diğerleri kapının dışına çıkıp nöbet tutuyorlardı. Bu normal bir şey değil yani bunu ifade etmesi bile çok saçma aslında. Arkadaşım sinüziti vardı ve peçetemiz yoktu. Elimize iki parça z katlı peçete geçince arkadaşım kaloriferin üzerinde kurutup kurutup kullandı.”Bir çocuk annesi ve işçi olan 35 yaşındaki Çile Uğur Zengin ise yaşadıklarını şöyle anlattı:“Biz oradayken çok bir anda ablukaya alındık. Neye uğradığımızı şaşırdık. Bizi otobüse attılar. Tuvalete gitmek isteyen arkadaşımızı bile polis alıyor ve gözümüzün önünde darp ediyor. Daha sonrasında emniyette 3 gün boyunca orada hukuksuz bir şekilde bekletildik. Orada da Dilara abdest meselesini sorunca polisin biri geldi ve ‘Senin adın ne? Yazdım seni, sen görürsün’ dedi. Bizim devletimizin polisinden bunu beklemiyordum. Yapılan çıplak aramalar, başörtülerimizin kesilmesi… Bunu yapan bayanlardı. Bayan olarak bizi daha çok anlamalarını beklerdik. Aç kaldık, susuz kaldık. Su istedik, zorla getirdiler sağ olsunlar. Ben üzerimi battaniye örterek, oturarak namaz kılmak zorunda kaldım. Kendimiz bir kıble belirledik. Emniyetteyken de pis bir battaniyeyi seccade yaptık. Onun üzerinde namaz kıldık.Hani Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ya, ‘Bizi beğenmeyenler Sednaya’ya baksın. ’Keşke ben Sednaya’da olsaydım da, oradaki bir İsrail zindanında olsaydım da en azından derdim ki, bana bunu yapan kendi vatandaşım değil, kendi dua ettiğim askerim değil, en azından kendi polisim değil… Allah rızası için ben buna katlanırdım.”Stajyer avukat olan 30 yaşındaki Mürüvvet Sena Eliküçük de yaşadıklarını şöyle anlattı:Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum ki Türkiye’nin en büyük STK’ları şu anda yurt dışında eylem yapan Rümeysa Öztürk’ü savunuyorlar. Biz de Rümeysa Öztürk’ün Filistin dostları olarak arkasındayız. Çünkü, aynı direnişin birer parçasıyız. Ancak, Türkiye’nin en büyük STK’larının Rümeysa Öztürk’ü savunurken bizim yaşadığımız çıplak arama ve diğer kötü muameleleri hiçbir şekilde dile getirmeyip bunlara suskun kaldılar. Demek ki bazı insanların, bazı büyük STK’ların Filistin hassasiyetinden daha büyük hassasiyetleri var. Mesela külliye hassasiyeti. Bu nedenle kendilerine de buradan mesajım olsun. Bizler de Filistin dostlarıyız. Bizler İsrail işgal rejimine kendi özgürlüğümüzden, kendi kariyerlerimizden, kendi birçok fırsatlarımızdan ödün vererek, bedel ödeyerek Filistin’i savunduk. Sizin zincirleriniz var belli ki. Bizim zincirlerimiz yok ve bu nedenle Filistin’i savunmaya gerekirse yeniden özgürlüğümüzü feda ederek, gerekirse yakında ruhsatını alacak bir avukat olarak, birçok yerde iş bulamayacak bir avukat olarak fedakarlıkla Filistin’i savunmaya devam edeceğiz.”28 yaşındaki öğrenci Mücahit Özel Tahir, emniyet ve cezaevinde maruz kaldığı şiddeti şu şekilde anlattı:“Darp edildim ve ağzım kapatıldı. Yere düşürüldüm. Gözümden ve vücudumun çeşitli yerlerinden darbe aldım ve salondan çıkarıldım. Çıkarılırken de çıkarıldıktan sonra da darp edilmeye devam ettim. Daha sonra yaptığımız hastane tetkiklerinde sağ ayak bileğimde bağ yırtılması olduğu tespit edildi. Gözümde zaten kanlanma vardı. Gözaltı sürecinde kötü muamele ve psikolojik şiddete maruz bırakıldık. Ölümle tehdit edildik. Duruşma için adliyeye getirildiğimizde asansörün içerisinde sözlü ve fiili tacize uğradım.”