Samanyolu Haber /Dünya / Gerekçe Uygurlar... Çin Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı kilitlendi /21 Ocak 2021 14:01

Gerekçe Uygurlar... Çin Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı kilitlendi

Sosyal medya platformu Twitter, Çin'in Washington Büyükelçiliği'nin resmi hesabını kilitledi. Şirketten yapılan açıklamada, büyükelçiliğin Çin'in Doğu Türkistanlılara yönelik politikalarını savunan paylaşımda bulunarak, platformun insani duruş politikasının ihlal edildiğini bildirdi.

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Washington'daki Çin Büyükelçiliği hesabı, devlet destekli China Daily gazetesi tarafından yayınlanan ve 'araştırma' olduğunu iddia ettiği bir makaleye atıfta bulunarak, Uygur kadınların özgürleştiğini ve artık "bebek yapan makineler" olmadığını öne süren bir ileti paylaşmıştı.

Euronews'te yer alan habere göre söz konusu ileti önce Twitter tarafından kaldırıldı ardından da iletinin artık mevcut olmadığını belirten bir bilgi notu konuldu.

Uygurlar başta olmak üzere insan hakları örgütleri, Çin'i, Doğu Türkistan'daki kadınları kısırlaştırmakla suçluyor.


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