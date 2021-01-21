Gerekçe Uygurlar... Çin Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı kilitlendi

Washington'daki Çin Büyükelçiliği hesabı, devlet destekli China Daily gazetesi tarafından yayınlanan ve 'araştırma' olduğunu iddia ettiği bir makaleye atıfta bulunarak, Uygur kadınların özgürleştiğini ve artık "bebek yapan makineler" olmadığını öne süren bir ileti paylaşmıştı.







Euronews'te yer alan habere göre söz konusu ileti önce Twitter tarafından kaldırıldı ardından da iletinin artık mevcut olmadığını belirten bir bilgi notu konuldu.





Uygurlar başta olmak üzere insan hakları örgütleri, Çin'i, Doğu Türkistan'daki kadınları kısırlaştırmakla suçluyor.









