Samanyolu Haber /Gündem / Gerekçe yok: Emniyette uygunsuz aramaya başkasvcılık takipsizlik kararı verdi /28 Ekim 2025 16:25

Gerekçe yok: Emniyette uygunsuz aramaya başkasvcılık takipsizlik kararı verdi

Ankara’da ’19 Mart darbesi’ne karşı yapılan protestolarda gözaltına alınanlara çıplak arama yapıldığına ilişkin başlatılan soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘takipsizlik’ kararı verildi. Müştekilerin beyanları bile alınmayan şikayette, ‘takipsizlik’ kararının gerekçesi de belirtilmedi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından Ankara’da yapılan protestolarda gözaltına alınan 7 kadın öğrenciye çıplak arama dayatılmasına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurusunu yapan Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili “Kovuşturma Yürütülmesine Yer Olmadığına Dair Karar” verdiğini bildirdi.

ÇHD Ankara Şubesi, karara, “Bir gerekçe belirtmeye gerek duyulmadan, müştekilerin beyanları dahi alınmadan, yeterli deliller toplanmadan verilen bu karar ile işkencenin üstü örtülmeye çalışılmaktadır.” ifadeleriyle tepki gösterdi. ÇHD Ankara Şubesi’nin X hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 “22.03.2025’te Ankara Terörle Mücadele Müdürlüğünde gözaltında tutulan 7 kadın öğrenciye çıplak arama yapıldığını öğrenmemiz akabinde, öncelikle bu durumu duyurmuş ve ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Açılan soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kovuşturma Yürütülmesine Yer Olmadığına Dair Karar” verilmiştir. Bir gerekçe belirtmeye gerek duyulmadan, müştekilerin beyanları dahi alınmadan, yeterli deliller toplanmadan verilen bu karar ile işkencenin üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi, işlenen her işkence suçunun cezasız kalmaması için sesimizi daha da yükselteceğimizi bir kez daha yineliyoruz.”

  
