“Gerekirse yarım kilo et yeriz” diyen AKP’li Demirbağ geçinememekten şikayetçi

Yurttaşlar derin ekonomik krizin gölgesinde geçim mücadelesi verirken, "Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz" şeklinde 'öneri' sunan AKP'li vekil Zülfü Demirbağ, milletvekilliği maaşından dert yandı.





Tv42’de yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu “Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız” diyen ve eleştirilerin odağı haline gelen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ oldu. Demirbağ, Gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı.





Demirbağ, büyük dağın büyük dumanının olacağını, paranın su gibi aktığını, vekil maaşlarının başka bir gelir olmazsa yetersiz olacağını söyledi.