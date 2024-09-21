Kız Çocukları Davası: '13 yaşındaki çocuğu polis yoluyla izlemek tacizdir'

– Liseli çocuklar davası pazartesi günü başlıyor. Nedir bu davanın önemi? Bu davayı kritik yapan ve Hizmet Hareketi'ne yönelik diğer davalardan ayıran özelliği nedir?





– Bu duyarlılıklarını kaybetmiş gibiler…





– İddianameye baktığımızda kız çocuklarının hem teknik hem de fiziki olarak anbean takip edildiğini görüyoruz. Çocukların bu şekilde takip edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?





– İddianamede sunulan deliller ise şöyle: Birlikte ev tutmaları, alışveriş merkezine gitmeleri, sinemaya gitmeleri, bowling oynamaları, hatta ayakta yan yana sohbet etmeleri… Bu sosyal etkinlikler nedeniyle bu kişilere “örgüt üyeliği” suçlaması yönetiliyor. Bunlar suç unsuru olabilir mi?





– KHK ile ihraç edilen ya da Hizmet Hareketi irtibatı iddiasıyla bu kişilerin sosyal hayatlarının bu şekilde kriminalize edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tür davaların toplum üzerindeki etkileri neler olabilir?





Pazartesi günü dava başlıyor ve beş gün sürmesi bekleniyor. Son olarak bu davaya ilişkin çağrınız nedir?



