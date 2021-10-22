Gergerlioğlu, 21 savcı ve 3 hakim hakkında suç duyurusunda bulundu

HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, 21 savcı ve 3 hâkim hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulundu.







Seda Taşkın’ın Artı Gerçek‘te yayınlanan haberine göre, ülkede yargı bağımsızlığının dibe vurduğunu söyleyen Gergerlioğlu, skandal vakaların yaşandığını dile getirdi.





‘AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER EDİLİYOR’





Savcıların görevini yapmadığını ifade eden Gergerlioğlu, “İfade özgürlüğü alanında insanlar en basit düşünceyi söyleyince hemen engellenip, terörist ilan edilip cezaevlerine atılıyorlar. Hak savunucularına yönelik her türlü hakaret, savcılıklar tarafından takipsizlikle sonuçlandırılıyor. Bu dosyanın içindeki hakaret ve ağza alınmayacak küfürler var ama savcılar harekete geçmiyor” dedi. Gergerlioğlu, şöyle devam etti:







‘PEKER’İN AÇIKLAMALARI VAR, SAVCILAR HAREKETE GEÇMİYOR’





“Sadece bana değil birçok milletvekiline bu yapılıyor. Bizim hak mücadelemizin karşısına savcılar çıkıyor. Ruhsar Pekcan dolandırıcılık yapıyor ama savcılar harekete geçmiyor. Sedat Peker’in çok önemli açıklamaları var ama savcılar harekete geçmiyor. Yandaş vakıflara devletin, tüyü bitmemiş yetimin malı peşkeş çekiliyor hiçbir savcı hareket etmiyor ama bize yapılan suç duyurularında hemen takipsizlik veriyor. Bir milletvekili olarak buna isyan ediyorum. Bize yapılan hakaretleri görseniz yüzünüz kızarır. Bu kadar tehditler yaşanırken nasıl bir savcı takipsizlik verir?”





‘BİR GÜN BU ÜLKEYE DE HUKUK GELİR’





“Tüm yetkililerle konuşup bu konunun peşini bırakmayacağım ve sonuna kadar giderim. Bir gün bu ülkeye de hukuk gelir. Bugün savcılar ülkede hukuk diyerek, iktidarın boyunduruğu altında görevlerini sürdürüyorlar. Hukuku değil, maalesef iktidarın emirlerini uyguluyorlar.”