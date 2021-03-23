Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu 'Adalet Nöbeti'ni HDP'de sürdürecek /23 Mart 2021 18:30

Gergerlioğlu 'Adalet Nöbeti'ni HDP'de sürdürecek

Milletvekilliği düşürüldükten sonra gözaltına alınarak Meclis'ten çıkarılan Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Nöbeti'ni HDP Genel Merkezi'ne taşıma kararı aldı. Gergerlioğlu nöbete HDP Genel Merkezi'nde devam edecek.

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Yargıtay’ın onadığı 2,5 yıl hapis cezasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, nöbete HDP Genel Merkezi'nde devam edecek.

Dün Gergerlioğlu’nun aldığı 2,5 yıl hapis cezasının infazı için tebligat yapılmıştı. Kocaeli İnfaz Savcısı Sedat Yılmaz’ın yolladığı tebligatta Gergerlioğlu’nun 10 gün içinde bulunduğu yer cumhuriyet başsavcılığına teslim olması istenmişti.

Gergerlioğlu, postacının tebligatı bu sabah getirdiğini belirterek, "Ben sonuna kadar adalet nöbetine devam edeceğim. Bir şekilde gelip bunu infaz edebilirler, ona diyecek bir şeyim yok. Ben adalet nöbetine devam ediyorum, buradayım, Ankara'dayım. İnfaz edecekse, edebilirler" demişti.

Gergerlioğlu, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Ceza, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunulmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.
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