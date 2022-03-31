Gergerlioğlu, Ankara Barosu’nun açıklamadığı ‘işkence raporu’ için BM’ye başvurdu

Hukuksuz operasyonlarıyla bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın cemaat soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını istediği kişiler 25 Ocak’ta Ankara Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde avukatlarıyla görüştürülmeyen gözaltında kişilerin ağır işkenceye maruz kalması üzerine harekete geçen Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi işkence iddialarıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlandı.







Ancak işkence raporunun açıklanmaması üzerine duruma tepki göstere Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcıları Gizay Dulkadir ve Sercan Aran, Ankara Barosu Divan üyeleri Deniz Can Aydın ile Nadire Nurdoğan ve İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Rumeysa Budak barodaki görevlerinden istifa etmişlerdi. Peş peşe gerçekleşen istifaların ardından Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel de 23 Mart’ta istifa etmek zorunda kalmış, Koranel, ‘‘O gün Ankara Barosu’nun kurumsal kimliğini korumak adına bu karara muhalefet şerhinde bulunmadım. Huzurlarınızda söylemeliyim ki, gelinen süreçte bu karara muhalefet şerhinde bulunmadığım için hata yaptığımı anlamış bulunmaktayım.” ifadelerini kullanmıştı.





‘ARTIK TÜRKİYE’DE İŞKENCE ÖRTBAS EDİLEMEYECEK’





Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işkence iddialarını başından beri takip eden ve işkence raporunun kamuoyuna açıklanması için defalarca çağrıda bulunan HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyu Birleşmiş Milletler’e (BM) taşıdıklarını duyurdu.





Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Artık Türkiye’de işkence örtbas edilemeyecek! Aylardır @ankarabarosu nun açıklamadığı Ankara Emniyeti işkence raporu için BM’ye gidiyorum. BM keyfi tutuklamalar çalışma grubuna başvurduk. @TC_icisleri BM işkenceye karşı sözleşme hükümleri esas alınarak başvurumuzu yaptık.’’ İfadelerini kullandı.