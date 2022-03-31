Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu, Ankara Barosu’nun açıklamadığı ‘işkence raporu’ için BM’ye başvurdu /31 Mart 2022 15:22

Gergerlioğlu, Ankara Barosu’nun açıklamadığı ‘işkence raporu’ için BM’ye başvurdu

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına kişilere işkence yapıldığına dair Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin hazırladığı raporun açıklanmaması üzerine harekete geçen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyu Birleşmiş Milletler’e (BM) taşıdı.

SHABER3.COM

Hukuksuz operasyonlarıyla bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın cemaat soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını istediği kişiler 25 Ocak’ta Ankara Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde avukatlarıyla görüştürülmeyen gözaltında kişilerin ağır işkenceye maruz kalması üzerine harekete geçen Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi işkence iddialarıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlandı.
 
Ancak işkence raporunun açıklanmaması üzerine duruma tepki göstere Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcıları Gizay Dulkadir ve Sercan Aran, Ankara Barosu Divan üyeleri Deniz Can Aydın ile Nadire Nurdoğan ve İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Rumeysa Budak barodaki görevlerinden istifa etmişlerdi. Peş peşe gerçekleşen istifaların ardından Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel de 23 Mart’ta istifa etmek zorunda kalmış, Koranel, ‘‘O gün Ankara Barosu’nun kurumsal kimliğini korumak adına bu karara muhalefet şerhinde bulunmadım. Huzurlarınızda söylemeliyim ki, gelinen süreçte bu karara muhalefet şerhinde bulunmadığım için hata yaptığımı anlamış bulunmaktayım.” ifadelerini kullanmıştı.

‘ARTIK TÜRKİYE’DE İŞKENCE ÖRTBAS EDİLEMEYECEK’

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işkence iddialarını başından beri takip eden ve işkence raporunun kamuoyuna açıklanması için defalarca çağrıda bulunan HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyu Birleşmiş Milletler’e (BM) taşıdıklarını duyurdu.

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Artık Türkiye’de işkence örtbas edilemeyecek! Aylardır @ankarabarosu nun açıklamadığı Ankara Emniyeti işkence raporu için BM’ye gidiyorum. BM keyfi tutuklamalar çalışma grubuna başvurduk. @TC_icisleri BM işkenceye karşı sözleşme hükümleri esas alınarak başvurumuzu yaptık.’’ İfadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gergerlioğlu, Ankara Barosu’nun açıklamadığı ‘işkence... Sonraki Haber >>

Sedat Peker ortaya çıktı

Sedat Peker ortaya çıktı

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:31:08