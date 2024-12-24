Gergerlioğlu anlattı: 'Melek İpek, görüşe tekerlekli sandalyeyle getirildi'

İnsan hakları savunucusu ve DEM Parti Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Cezaevlerinde özellikle sağlık konusunda ciddi ihlaller yaşandığını anlatan Gergerlioğlu, geçtiğimiz haftalarda tutuklanan hayırsever Melek İpek’le yaptığı görüşmeden de bahsetti.





Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun aktardığına göre 78 yaşında ve ciddi sağlık sorunları olmasına rağmen tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilen Melek İpek, “Çok üzgünüm. İnsanlara hayatım boyunca iyilik yaptım, karşılığında tutuklandım. Bana yapılmadık kötülük kalmadı. İmkanım olsa yine insanlara iyilik yaparım.” diyor.





Ömer Faruk Gergerlioğlu şöyle devam ediyor:





“Melek İpek, ‘Ailemiz paramparça’ dedi. Çok kötüyüm’ dedi. Zaten yanıma tekerlekli sandalyeyle getirildi. Ayakta bile duramıyormuş. İleri derecede fıtığı var, astımı var. Kalpte sorunu var. Hipertansiyonu var. ‘Bu hastanede insana nasılsınız diye sorulur mu?’ dedi.





‘Meclis’te beni tanıyan, beni bilen vekiller sizin yüzünüze nasıl bakıyorlar, utanmıyorlar mı?’ diye soruyor. Nasıl bu haksızlıkları yapıyorlar, bu zalimliğe bu vicdansızlığa nasıl göz yumuyorlar. Maraş’ın işgalinde bile Fransızlar insanların özel mülklerine dokunmamışlardı. Bizim bütün malımızı talan ettiler. Bütün ailemizin hayatını cehenneme çevirdiler’ diyor.





Melek İpek’in görüşünde özel bir uygulama yapılıyormuş. Avukat görüşünde kamera kaydı alınıyormuş. ‘Tutuklu olan oğlum Tekin İpek’i cezaevinde ziyarete gittiğim zaman merdiven çıkmam gerekiyor. Yürüyemiyorum. Her adım attığımda yüreğime hançer saplanıyor. O kadar acılar çekiyorum. Oğlumun bu cezaevine glemesine izin vermiyorlar. Benim gitmeme izin veriyorlar. Bunları hak etmemiştim. Bunları bana yapanların hiç mi vicdanı sızlamıyor’ diyor…





Melek İpek’in bana anlattığına göre; kaldığı koğuşta 6 çocuk annesi en küçüğü 2.5 yaşında olan bir anneden bahsetti ve “bütün çocuklarını bırakarak şu anda maalesef yanımızda, büyük dramlar yaşanıyor burada. Anne baba tutuklu olan en az 5 aile var yanımda, eşi de tutuklu 5 kadın var. Ne kadar büyük aile dramları yaşanıyor. Çocuklar ne kadar sahipsiz kimsesiz bırakılıyor bilemezsiniz.” diyor!



