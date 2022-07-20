Gergerlioğlu, Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

HDP Milletvekili ve insan hakları savunucu Ömer Faruk Gergerlioğlu, iki aylık hamileyken tutuklanıp 8 aylık olana kadar tahliye edilmeyen anaokulu öğretmeni Arzu Nur Özkan‘ı dün Bursa’daki evinde ziyaret etti.





Arzu Nur Özkan’ın 9 aylık kızı Zeynep, yeni tahliye olan eşi Cihan Özkan ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı ve videoyu Twitter hesabından paylaşan Gergerlioğlu, hala daha tutuklu olan 7 aylık hamile Ayşe Karaduran’ın durumunu hatırlatarak, “İnşaallah bir gün Ayşe hanım da Arzunur Özkan gibi böyle bir mutluluk fotoğrafı verir. HamileTutuklu AyşeKaraduran 2 aydır Şanlıurfa’da hapiste. Bugün 7 aylık oldu, çok zor durumda hamile kadınları serbest bırakın. Anne ve bebeği sıkıntıda!” dedi.







