Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu, Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti /20 Temmuz 2022 11:48

Gergerlioğlu, Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 8 aylık olana kadar tahliye edilmeyen Arzu Nur Özkan'ı, 9 aylık kızını ve eşini Bursa'daki evlerinde ziyaret etti. Gergerlioğlu, "6 ay cezaevinde hamile haliyle büyük sıkıntı yaşamıştı. Kamuoyu baskısı bu zulmün durmasında etkili olmuştu. Tahliye sonrası doğan kızı Zeynep'i de gördük, ailesi ve eşiyle de tanıştık. Bize zor cezaevi günlerini anlattı" dedi.

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

HDP Milletvekili ve insan hakları savunucu Ömer Faruk Gergerlioğlu, iki aylık hamileyken tutuklanıp 8 aylık olana kadar tahliye edilmeyen anaokulu öğretmeni Arzu Nur Özkan‘ı dün Bursa’daki evinde ziyaret etti.

Arzu Nur Özkan’ın 9 aylık kızı Zeynep, yeni tahliye olan eşi Cihan Özkan ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı ve videoyu Twitter hesabından paylaşan Gergerlioğlu, hala daha tutuklu olan 7 aylık hamile Ayşe Karaduran’ın durumunu hatırlatarak, “İnşaallah bir gün Ayşe hanım da Arzunur Özkan gibi böyle bir mutluluk fotoğrafı verir. HamileTutuklu AyşeKaraduran 2 aydır Şanlıurfa’da hapiste. Bugün 7 aylık oldu, çok zor durumda hamile kadınları serbest bırakın. Anne ve bebeği sıkıntıda!” dedi. 


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