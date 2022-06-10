Gergerlioğlu, Komedi gibi operasyonun perde arkasını anlattı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Bartın’da Gülen Hareketine üyelik iddiasıyla tutuklananların ailelerine yardım edenlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.





Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gergerlioğlu, “Bartın’daki dev(!) operasyon”un iç yüzünü açıkladı. Vatandaşları artık bir bakkaldan alışveriş yaparken de terörist olabilecekleri konusunda uyaran Gergerlioğlu, “Dronelarla çekilen operasyonun içi boş, yeni gelen valiye yaranma çabası. Bırakın şu çocukca işleri!” dedi.





BAKKALDAN ALIŞVERİŞ YAPANLARI TAKİBE ALMIŞLAR

Yayınladığı videoda ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıldığı iddia edilen yerin bir bakkal dükkanı olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Bakkal dükkanını takibe almışlar; oradan alışveriş yapan herkes fişlenmiş, takibe alınmış, 37 kişi gözaltında. Bunların arasında AK Parti yanlısı vatandaşlar da var. Hepsi terörizm ithamıyla gözaltında. Yani olay komedi. Güya zor durumdaki vatandaşlara yardım suçu… Bu da ayrı bir komedi…” dedi.





YENİ VALİNİN ÖZÜNE GİRMEK İÇİN YAPILAN BİR OPERASYON

Bartın emniyetinin iki hafta önce gelen valinin gözüne girmek için bu operasyonu yaptığını belirten Gergerlioğlu, “Gülünç bir operasyon, komedi. Bugün zaten herkes şaşırdı. İhtiyaç sahibi insana yardım etmek mi suç, ya da bir bakkaldan alışveriş yapmak mı suç? Bize bunu bir cevaplasınlar. Bu ne saçmalık” dedi.





ALIŞVERİŞ YAPTIĞINIZ İÇİN TERÖRİST OLABİLİRSİNİZ

Alışveriş yapan vatandaşları da uyaran Gergerlioğlu, “Olay belli ey Türkiye vatandaşları, artık dikkatli olun. Bir bakkaldan alışveriş yaptığınız zaman da terörist olabilirsiniz. Bunu size söyleyeyim. Bu Türkiye’de ortaya çıktı. Bakkaldan alışveriş yapma suçu ile yargılanabilirsiniz” dedi.