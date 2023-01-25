Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu bir kez daha Bozdağ’a seslendi: ‘Yusuf Kerim’in fazla vakti yok’ /25 Ocak 2023 11:26

Gergerlioğlu bir kez daha Bozdağ’a seslendi: ‘Yusuf Kerim’in fazla vakti yok’

Ömer Faruk Gergerlioğlu, kanser hastası Yusuf Kerim’in annesi Gülten Sayın’ın tahliye edilmesi için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a çağrıda bulundu.

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6 yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim’in fazla vakit kalmadığını belirten HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 33 gün önce tutuklanan anne Gülten Sayın’ın tahliye edilmesi için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a çağrıda bulundu.

Doktorların iyileşmesi için yüzde 20 şans tanıdığı kanser hastası Yusuf Kerim her gün annesini sayıklarken HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu bir kez daha Adalet Bakanı Bozdağ seslendi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gergerlioğlu şu ifadeleri kullandı:

‘‘Biliyor musunuz? 6 yaşındaki Yusuf Kerim, Ewing Sarkom Kanser hastası! Fazla vakti yok! Hastalığı yenmek için cezaevindeki annesine ihtiyacı var! “Kanunlar izin vermiyor” denip anneye infaz erteleme verilmiyor! Zulümat Bakanı @bybekirbozdag 33 gündür bu zulme sessiz kalıyor!’’

NE OLMUŞTU?

6 Yusuf Kerim İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken annesi Gülten Sayın, 15 Temmuz’dan önce Adıyaman’da bir yurtta çalıştığı ve maaşının Bank Asya’ya yatırıldığı gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay’ın onaması üzerine 16 Aralık’ta tutuklanarak Sakarya Ferizli Cezaevi’ne gönderilmişti.
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