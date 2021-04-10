Gergerlioğlu: Cezaevinde çıplak aramanın belgesini buldum

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevinde çıplak aramanın belgesini bulduğunu belirterek, "Mahkum yardım kitapçığında, 'Çamaşırı bile indirilebilir' diyor. 'İnanmıyorum' diyerek aylarca inkar edenler nerede? Gerçekle baş edemezsiniz" ifadelerini kullandı.







Milletvekilliği bir tweet paylaşımından dolayı düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Twitter adresinden yapılan paylaşımda, “Çıplak arama vardır’ dedim diye cezaevine atıldım. Cezaevinde çıplak aramanın belgesini buldum. Mahkum yardım kitapçığında, ‘Çamaşırı bile indirilebilir’ diyor. ‘İnanmıyorum’ diyerek aylarca inkar edenler nerede? Gerçekle baş edemezsiniz” dedi.





"POLİSLERE 'SİZE ZULMEDERLERSE BİZ SAVUNACAĞIZ’ DEDİM"







Gergerlioğlu ayrıca, kendisine zulmeden polislere araçta, “İnsan hakları, bir gün size de lazım olabilir. Yarın size de zulmedilirse yine biz, insan hakları savunucuları konuşuruz” dediğini aktardı.





Önden, soldan ve sağdan mahkum fotoğraflarımı çekerlerken sosyolog Ali Şeriati’nin bir kitabının kapağındaki fotoğrafını hatırladığını ifade eden Gergerlioğlu, “Yorgun, sakalları uzamış ama düşünen gözleriyle… O kazandı, biz de kazanacağız.





Engizisyon Orta Çağ’ında yakılan düşünür Bruno, ateşin önünde özür dileme teklifini reddetmişti. Dini/mezhebi görüşü ne olursa olsun, tüm haklılarla birlikte direnişi tarihe yazacağız.” ifadesini kullandı.





Castellio’nun “Ah sizi körler! Sizi gözü kararmışlar! Sizi iflah olmaz sahtekarlar! Hakikati ne zaman göreceksiniz? Ya siz yargıçlar? Keyfi kararlarınızla insan kanı akıtmaya ne zaman son vereceksiniz? Hakikati aramak ve onu kendi düşündüğü gibi ifade etmek, asla suç olamaz. Kimse bir inanca zorlanamaz, inanç özgürdür” sözünü paylaştı.





“Anayasayı korumanın son kalesi AYM’dir” diyen Gergerlioğlu, “Cumhur/zulüm ittifakına karşı toplum, anayasaya ve Anayasa Mahkemesi’ne, demokrasi ve hukuk için sahip çıkmalıdır” dedi

