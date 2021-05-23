Gergerlioğlu cezaevinde şiir yazdı: Hangi kelepçe sıkar ruhunu

Milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan ve Sincan Cezaevine gönderilen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu “Çıplak kafeslerden yükselen ses” adlı bir şiir yazdı. Gergerlioğlu şiirini, haftalık telefon görüşmesinde oğlu Salih Gergerlioğlu’na okuyup kayıt altına aldırdı.
Bir haber sitesinin twetini paylaştığı için hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla hapis cezası verildikten sonra milletvekilliği düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2 Nisan’dan bu yana tutuklu bulunduğu Sincan Kapalı Cezaevi’nde bir şiir kaleme aldı.
“Çıplak kafeslerden yükselen ses” adını verdiği şiiri haftalık telefon görüşmesinde okuyan Gergerlioğlu’nun şiiri oğlu Salih Gergerlioğlu tarafından Twitter’dan paylaşıldı.
Gergerlioğlu’nun şiiri şöyle:
“Çıplak kafeslerden yükselen ses
Çıkar ya akbabalar üstüne
Yakalar ya zincirler güvercini
Alır elinden kanatlarını
Atar seni uzun duvarların
Homurdanan çelik kapıların arkasına
Avuçlar da o çırpınan yüreğini
Koparıp ram etmek ister
Kanatlanınca kuşu
Çekiştirir o zalim el kuyulara
Hangi taş yener
Serçelerin cıvıltısını
Hangi kelepçe sıkar ruhunu
Hangi kapı kapatır sevdanı
Hangi duvar aşar hülyanı
Hangi mengene tutar
Ruhu bedene sığmayanları”