Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu cezaevinde şiir yazdı: Hangi kelepçe sıkar ruhunu /23 Mayıs 2021 15:35

Gergerlioğlu cezaevinde şiir yazdı: Hangi kelepçe sıkar ruhunu

2 Nisan’dan bu yana Sincan Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan insan hakları savunucusu ve HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hapiste bir şiir yazdı.

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

 Milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan ve Sincan Cezaevine gönderilen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu “Çıplak kafeslerden yükselen ses” adlı bir şiir yazdı. Gergerlioğlu şiirini, haftalık telefon görüşmesinde oğlu Salih Gergerlioğlu’na okuyup kayıt altına aldırdı.

Bir haber sitesinin twetini paylaştığı için hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla hapis cezası verildikten sonra milletvekilliği düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2 Nisan’dan bu yana tutuklu bulunduğu Sincan Kapalı Cezaevi’nde bir şiir kaleme aldı.

“Çıplak kafeslerden yükselen ses” adını verdiği şiiri haftalık telefon görüşmesinde okuyan Gergerlioğlu’nun şiiri oğlu Salih Gergerlioğlu tarafından Twitter’dan paylaşıldı.

Gergerlioğlu’nun şiiri şöyle:

“Çıplak kafeslerden yükselen ses
Çıkar ya akbabalar üstüne

Yakalar ya zincirler güvercini

Alır elinden kanatlarını

Atar seni uzun duvarların

Homurdanan çelik kapıların arkasına

Avuçlar da o çırpınan yüreğini

Koparıp ram etmek ister

Kanatlanınca kuşu

Çekiştirir o zalim el kuyulara

Hangi taş yener

Serçelerin cıvıltısını

Hangi kelepçe sıkar ruhunu

Hangi kapı kapatır sevdanı

Hangi duvar aşar hülyanı

Hangi mengene tutar

Ruhu bedene sığmayanları”
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Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

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