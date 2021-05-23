Gergerlioğlu cezaevinde şiir yazdı: Hangi kelepçe sıkar ruhunu

Milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan ve Sincan Cezaevine gönderilen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu “Çıplak kafeslerden yükselen ses” adlı bir şiir yazdı. Gergerlioğlu şiirini, haftalık telefon görüşmesinde oğlu Salih Gergerlioğlu’na okuyup kayıt altına aldırdı.





Bir haber sitesinin twetini paylaştığı için hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla hapis cezası verildikten sonra milletvekilliği düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2 Nisan’dan bu yana tutuklu bulunduğu Sincan Kapalı Cezaevi’nde bir şiir kaleme aldı.





“Çıplak kafeslerden yükselen ses” adını verdiği şiiri haftalık telefon görüşmesinde okuyan Gergerlioğlu’nun şiiri oğlu Salih Gergerlioğlu tarafından Twitter’dan paylaşıldı.





Gergerlioğlu’nun şiiri şöyle:





“Çıplak kafeslerden yükselen ses

Çıkar ya akbabalar üstüne





Yakalar ya zincirler güvercini





Alır elinden kanatlarını





Atar seni uzun duvarların





Homurdanan çelik kapıların arkasına





Avuçlar da o çırpınan yüreğini





Koparıp ram etmek ister





Kanatlanınca kuşu





Çekiştirir o zalim el kuyulara





Hangi taş yener





Serçelerin cıvıltısını





Hangi kelepçe sıkar ruhunu





Hangi kapı kapatır sevdanı





Hangi duvar aşar hülyanı





Hangi mengene tutar





Ruhu bedene sığmayanları”