HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 1 Aralık 2021-1 Aralık 2022 tarihleri arasında cezaevlerinde yaşanan ölümlere dair rapor hazırladı. Buna göre, son bir yılda yaşanan 73 ölümden 34’ü intihar olarak açıklanan şüpheli ölümler, 39’u ise hasta tutukluların ölümleri olarak kayıtlara geçti.





Raporuna ilişkin açıklama yapan HDP’li Gergerlioğlu, “Cezaevleri ölüm evlerine döndü. Cezaevlerinde ölen mahpuslar, maalesef ki had safhaya ulaştı” dedi.





‘TAHMİNİMİZ DAHA DA YÜKSEK SAYILAR OLABİLECEĞİ YÖNÜNDE’





Hem fiziksel hem de psikolojik olarak yeterli tedavi imkânı bulunmadığı için tutukluların hayatlarını kaybettiklerini belirten HDP’li Gergerlioğlu, “Bu da çok büyük dramlara neden oluyor. Şu anda Zulümat Bakanlığı’nın uygulamaları nedeniyle mahpuslar hayatlarını cezaevlerinde kaybediyorlar ve bu inanılmaz bir sayıya ulaşmış durumda” diye konuştu.





İlan ettikleri ölüm sayılarının tutuklu yakınları veya avukatlarının kendilerine ilettiği sayılar olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Cezaevleri, Adalet Bakanlığı hiçbir şekilde açıklama yapmıyor. Biz kendi imkanlarımız ile tespit ediyoruz. Cezaevleri ölüm evlerine dönmüş durumda. Tahminimiz daha da yüksek sayılar olabileceği yönünde çünkü Bakanlık bu konuda açıklama yapmıyor. Son derece ciddiyetsiz bir durumda, özetle cezaevlerinde durumun çok kötü olduğunu ve hasta mahpuslar açısından ölümlerin daha da artabileceği fiziksel ve psikolojik nedenlerle hem hasta mahpus ölümleri hem de intiharların artabileceğini bir hekim vekil olarak vurgulamış olayım” ifadelerini kaydetti.