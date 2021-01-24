Gergerlioğlu’dan bebek mahkum tepkisi: Bu çocuklar geleceğimiz

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerindeki bebek ve çocukları Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla bir kez daha gündeme getirdi. Son günlerde bebekli annelerin cezaevine girme olaylarının artmasına tepki gösteren Gergerlioğlu “Biz kendi elimizde bu çocukları mahvediyoruz” dedi.





Kronos’ta yer alan habere göre Gergerlioğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara’da tutuklanan Yasemin ve Kasım Melizci çiftinin 9 aylık bebeğinin fotoğrafını göstererek, şunları kaydetti:





“Bakın her gün cezaevlerine bebekler giriyor, işte biz bunun için bu yasa tekliflerini veriyoruz. Bakın şu fotoğrafta gördüğünüz anne ve bebeği bir görün! Maalesef cezaevine girdi, gözaltına alınmadan önce çekilen bir fotoğrafı bu ve bu çocuk şu haliyle cezaevine girdi. Hangi vicdan bunu kaldırabilir? Düşünün bu bebek cezaevine girmiş.”





Yaşananları “zulüm” olarak tanımlayan Gergerlioğlu “Biz 800’den fazla bebek ve çocuğun cezaevinde olduğunu söylerken; kulak asmayanlar bunu görsünler! Bu nasıl bir zulümdür? Bu anne tutuklu olarak cezaevine giriyor, hükümlü olsa 18 aya kadar olan bebeğinin cezaevine girmemesi ve hüküm ertelenmesi gerekiyor ama tutuklu olduğu için bu bebek şu anda cezaevine girdi. Ankara’da 9 aylık bebekleri ile gözaltına alındı Yasemin-Kasım Melizci çifti ve şu anda bu anne ve bebeği, babası cezaevinde” ifadelerini kullandı.





‘ÇOCUKLARIN PERİŞAN EDİLDİĞİ BİR TÜRKİYE’

Gergerlioğlu, İstanbul’da tutuklanan İlayda Tekgöz’ün adliye koridorlarında sürünen iki küçük çocuğunun fotoğrafını da göstererek, “Bakın size bir başka fotoğraf daha göstereyim. Burada da adliye koridorlarında annesi mahkemedeyken dışarıda oturmuş, perişan bir halde duran iki tane çocuğun halini görüyorsunuz. Birisi 1.5 yaşında bir bebek, diğeri de 4 yaşında bir çocuk” dedi.





Bebeklerin ve çocukların anneleriyle birlikte cezaevine gönderilmesine tepki gösteren Gergerlioğlu “Adil bir yargı olması gerekiyor, bu çocuklar bizim neslimiz, bizim geleceğimiz ve bu çocukları biz kendi elimizde mahvediyoruz. Olacak iş değil. Bu çocuklar mahvoluyor, aileler parçalanıyor bu hal devam ediyor ve bizim yasa teklifi ile sunduğumuz hususlar da maalesef şu ana kadar göz ardı edilmiş durumda” şeklinde konuştu.