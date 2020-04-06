Gergerlioğlu: Devletin savcısı hem yalan söylüyor, hem de bilgi gizliyor

Gergerlioğlu İrfan Uçar’ın sorularını cevapladı. Sincan’da koronavirüs çıktığını söylediğini ancak Başsavcılığın kendisiyle ilgili açıklama yaparak soruşturma başlattığını hatırlatan Gergerlioğlu: Devletin savcısı bilgi örtüyor ve yalan atıyor” dedi.





Yıllardır İnfaz Yasası’nı beklediklerini ancak coronavirüs nedeniyle raflardan indirildiğini belirten Gergerlioğlu, “Maalesef Adalet Komisyonu’nda beklediğimiz adaleti bulamadık” dedi. Gergerlioğlu şöyle devam etti:





4 yılda 190 cezaevi yaptılar, yetmedi





“Türkiye’de iyice hukuksuzluk arttı. İktidar adalete dönmedi, bol bol cezaevi yaptı. 4 yıl önce söylüyorduk. İktidarın önünde 5 yıl içinde 225 cezaevi yapma planı vardı. Sanırım bunun 190’ını gerçekleştirdi. 353 cezaevi oldu, her taraf cezaevi oldu. En çok alınan memurlar, infaz koruma memurları oldu. Devlete hem 300 bin mahpus hem de 150 bin infaz koruma yükü bindi. Açıkçası inanılmaz da bir para gidiyor. Bir taraftan da adaletsizliğe devam ediliyor.”





Cezaevlerinin gerçek kapasitesi 120 bin





“Bilimsel standartlara göre cezaevleri 120 bin kapasitelidir. Hep yanlış biliniyor. Herkes zannediyor ki 220 bin kapasiteli. Hayır, öyle değil. Bu bir dünya standardı. Şu kadar metrekarede şu kadar insan kalabilir hesabı var. Bu hesaba göre 120 bin kişi koyabilirsiniz bu cezaevlerine. Ama baktılar ki yetmiyor, habire cezaevine insan dolduruyorlar. Bilhassa OHAL döneminde inanılmaz bir şekilde arttı. Ve 220 bin kapasiteye çıkardılar. Bu da arttırılmış kapasitedir. 4 kişilik odayı 10 kişi yapıyorsunuz. E bu da yetmedi. O 4 kişilik kapasiteyi bu sefer 15 kişilik yaptılar. Böylece mahpus sayısı 300 bine çıktı.”