Gergerlioğlu duyurdu: “Hukuk devletiymişiz! Melih üç yıldır veremle mücadele ediyor, anne-babası üç aydır hapiste”

Gergerlioğlu, verem doktoru olduğunu hatırlatarak çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini vurguladı ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “hukuk devleti” açıklamalarını eleştirdi. Gergerlioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“Verem doktoruyum. Melih, üç yıldır iyileşmeyen ve direnç geliştirmiş verem hastası. Durumu kritik, iyileşme göstermiyor. Anne ve babası Yusuf ve Melek İpek üç aydır Edirne Cezaevi’nde. Yasal faaliyetleri illegal ilan edilmiş. @yilmaztunc TBMM’de konuşuyor; hukuk devletiymişiz! Dram, dram, dram!”



Antalya’da Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında 8 yıl 9 ay hapis cezası alan ve dosyası Mart 2024’te Yargıtay tarafından bozulan Melek Tekin ile eşi Yusuf Tekin, 12 Eylül’de Edirne’de tutuklanmıştı.



Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Melek Tekin hakkında; Bank Asya’ya para yatırmak, ByLock kullanmakla suçlanmak, Finike’de dini sohbet ve etkinlikler düzenlemek, KHK ile kapatılan Denizyıldızı Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nde üyelik ve denetleme kurulu başkanlığı yapmak, yine kapanan Murat Aydın Özel Pansiyonu’nda SGK kaydının bulunması, öğrenci yurdu yöneticiliği yapmak ve Kimse Yok Mu Derneği’nde faaliyet yürütmek gibi gerekçelerle 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.



YARGITAY: “CEZA HAKKANİYETE UYGUN DEĞİL”



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 19 Mart 2024’te verdiği kararda; savunma hakkının kısıtlanması, tanık ifadelerinin mahkemede dinlenmemiş olması ve cezanın hakkaniyete aykırı şekilde yüksek olması gibi gerekçelerle hükmü bozdu. Yeniden görülen davada Melek Tekin bu kez 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosya yeniden Yargıtay’ın incelemesinde.



BABANIN DOSYASI DA BOZULDU: İLK DURUŞMA 18 ARALIK’TA



Selman’ın babası Yusuf Tekin ise Antalya’da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yaparken ihraç edildi. 15 Temmuz sonrasında tutuklanan Tekin, yaklaşık iki yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Dosyası Eylül 2025’te Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılamaya ilişkin ilk duruşma 18 Aralık’ta yapılacak.