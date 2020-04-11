Gergerlioğlu: Gaddarlıkta bu zirveye inanamıyorum

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu infaz yasasıyla ilgili TBMM Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, yasayı ‘ayrımcı’ olarak niteledi, düşünce suçlularının kapsam dışı bırakılmasına isyan etti. Yasanın bir yıldır beklendiğini kaydeden Gergerlioğlu, “Korona dolayısıyla geldi ama yine ayrımcı olarak geldi. Bakın, düşünün, yıllardır beklenen bir yasa teklifini getiriyorsunuz hem ayrımcı hem corona dolayısıyla insanlar arasında yaşam hakkı ayrımı yapıyor ve bir de riskli gruplar arasında da ayrım yapıyor. Bu denli kötü bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız” dedi.







“TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK TEPKİSİ VAR ŞU ANDA”





Günlerdir kampanyalar yürütüldüğünü, insan hakları örgütlerinden barolara, uluslararası kurumlardan siyasi partilere kadar yasanın ayrımsız olması için çağrıda bulunulduğunu kaydeden Gergerlioğlu, “Günlerdir milyonlarca ‘tweet’ atılıyor, sosyal medyada herkes büyük tepki gösteriyor, tüm milletvekillerine, hepimize geliyor sanırım, mesajlar, telefonlar. Toplum ‘Bu adil ve eşit olmayan yasayı onaylamayın’ diyor bize. Türkiye tarihinin en büyük tepkisi var şu anda” diye konuştu.





“BARIŞ DİYENE, GAZETEYE ABONE OLANA TERÖRİST DİYORSUNUZ”





Getirilen teklifin maddelerini irdeleyen HDP’li Gergerlioğlu, “Barış diyene, bankaya para yatırana, gazeteye abone olana ‘terörist’ diyorsunuz!” dedi. Teklifteki 53. Maddeye değinen Gergerlioğlu, “53’üncü madde çok ilginç, çok çarpıcı. Bir yıl kala herkes kapalıdan açık cezaevine çıkabiliyor. Bir grup çıkamıyor, düşünce suçluları çıkamıyorlar; çocuklu anneler, hastalar, yaşlılar buna dâhil. Bu, düşman hukuk değilse nedir arkadaşlar? Bu çıkamayanlar da kim, biliyoruz. Birisine ‘terörist’ demişsiniz ve daha sonra da ‘Ya, biz teröristi mi affedeceğiz?’ diyorsunuz. ‘Terörist’ dedikleriniz ‘barış’ diyenler, bir bankaya zamanında para yatıranlar, bir özel okula çocuğunu gönderenler, bir gazeteye abone olanlar. Bunlara kalkmışsınız ‘terörist’ diyorsunuz. Anne, baba, bütün aileleri perişan ediyorsunuz. Herkese ‘terörist’ demeye çalışıyorsunuz siz” değerlendirmesinde bulundu.





Gergerlioğlu’nun Meclis’teki konuşmasından satırbaşları şöyle:





“GADDARLIKTA BU ZİRVEYE İNANAMIYORUM”





“Bakın, madde 20 var. Bu, daha da inanılmaz, insanlık dışı bir madde. Ne diyor? Mahpusun eşi veya çocukları hastaysa veya malulse bir yıl infaz erteleme verilir ama yine ‘terör suçlusu’ dediği düşünce suçlularına ‘Hayır, bunu getirmem’ diyor. İnanılmaz bir şey. Yani bu kadar da muhaliflere gaddarlıkta bir zirveye inanamıyorum gerçekten. Nasıl bir vicdansızlık bu? Mahpusun yakınından dolayı mahpusu cezalandırıyor, mahpusun yakınını cezalandırıyor. İnanılmaz bir şey. Herkese ‘terörist’ demeye çalışıyorsunuz siz. Allah’tan korkun! Bakın, 50’nci maddede de yine var. Herkes evde infazdan faydalanabilirken çocuklu, hamile anneler, yaşlılar, hastalar eğer ki düşünce suçundan mağdursa yararlanamıyor. Ya, bunun neresine siz ‘Evet’ diyeceksiniz? Elinizi vicdanınıza koyun yani, Allah’tan korkun ya! Olacak şey değil yani!”





“YENİ MUHALİFLERİ HAPSEDEBİLMEK İÇİN BOŞALTIYORSUNUZ”





“Bakın, insanlar depresyonda, çok büyük sıkıntıları var. Çocukların psikolojisi bozulmuş durumda. Anneler mahpus, babalar mahpus ve bu toplum büyük bir sıkıntı yaşıyor. Yeni muhalifleri almak için tahliyeleri yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Aynı zamanda, bakın, adil bir yasa olmalıydı. İşin doğrusu, bu yasadan, çok abartılmış cezalar verilen bu yargı ortamından ne adliler ne de siyasiler memnun aslında.”





“TEK DELİL: BU FOTOĞRAFTA HALAY ÇEKEN SEN MİSİN?”





“HDP Çayırova temsilcimiz Emine ve Mehmet Karaaslan’ın çocukları da Coronadan yetim ve öksüz kalabilir! Bu karı kocanın daha iddianamesi yok! Bakın, size bir başka örnek daha veriyorum: HDP Çayırova temsilcimiz Emine ve Mehmet Karaaslan’ın çocukları bunlar. Niye gösteriyorum? 6 Aralıkta karı koca, anne baba tutuklandılar. Ben evlerine gittim, çocukları teskin etmeye çalıştım, ‘Ya on beş-yirmi günde çıkarlar, çocuklar, merak etmeyin’ dedim, beş ay oldu hâlâ tutuklular. Suçları ne biliyor musunuz, sorguda sorulmuş: ‘Şu fotoğrafta halay çeken sen misin?’ Bakın, beş aydır bu insanların iddianamesi bile hazırlanmadı ve coronadan dolayı bu çocuklar da öksüz ve yetim kalabilir. Bu resimlere iyi bakın.”





“ELİNE SİLAH ALMAMIŞ İNSANLARI TERÖRİST İLAN EDERKEN SİZİN KRİTERLERİNİZ NE OLDU”





“Eline silah almamış bu insanları terörist ilan ederken sizin kriterleriniz ne oldu? Yine bir başka örnek: Fuat ve Nazlı Çatpınar, bunlar da anne ve baba, Düzce cezaevindeler ve 3 çocukları da cezaevinde, ara sıra babaannesine geliyorlar. Bu aileler perişan durumda arkadaşlar. Bu insanları, terörist ilan ettiğiniz on binlerce insanı niye bu yasanın içine katmıyorsunuz? Herkes çıkacak Ahmet Altan içeride mi kalacak? Ve en son, Ahmet Altan; eğer bu yasayı onaylarsanız Türkiye’nin en önemli düşünürü de cezaevinde kalacak! Kabul edilecek bir durum değildir bu.”