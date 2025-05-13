Gergerlioğlu: Gaziantep’te tutuklanan kız öğrenci intihar teşebbüsünde bulundu, Allah’tan korkun!













Hukuk fakültesinde okuyan kız öğrencinin hastaneye kaldırıldığını sosyal medya hesabından duyuran DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, öğrencilerin boş gerekçelerle tutuklanmasına tepki göstererek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi:Gaziantep merkezli operasyonda tutuklanan hukuk öğrencisi bir genç kadın 4 günde en az 4 intihar girişiminde bulundu, hastaneye kaldırıldı! Boş gerekçelerle insanları öldürecek misiniz.!?”TR724’ün edindiği bilgilere göre olay, 11 Mayıs 2025 Cumartesi günü meydana geldi. Bir gün önce tutuklanıp Gaziantep Cezaevine konulan kız öğrencinin psikolojik sağlığının iyi olmadığı, bileklerini kesmeye çalıştığı, deterjan içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Mayıs’ta Gaziantep merkezli 47 ilde yapılan ev baskınlarında çoğunluğu kız öğrenci olan 208 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltındakilerin sayısı daha sonra 225’e çıktı.Sosyal medya hesabından başörtülü kadınların yaptığı ev ziyaretlerini terör faaliyeti gibi gösteren video yayınlayan Yerlikaya, yapılan baskınların gerekçesini ‘yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yapıldığı ve öğrencilerin yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri” şeklinde açıkladı. Öğrencilerin bir kısmı Bosna gezisine gitmekle, bir kısmı anne babaları KHK’lı olduğu için ve aynı evde kalmakla suçlanıyorlar.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube’de alınan ifadelerde öğrencilere Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan gibi ülkelere neden gittikleri, yurt dışı kamplarına katılıp katılmadıkları, uçak biletlerini kimin aldığı, hangi otelde kaldıkları, gittikleri ülkelerde yanlarında kimlerin bulunduğu, kendilerini kimlerin karşıladığı dahil olmak üzere Anayasal bir hak olan seyahat özgürlüğünü ihlal eden birçok soru soruldu.Öğrenciler ayrıca, ailelerinde daha önce adli işlem geçiren KHK’lı birilerinin olup olmadığıyla ilgili de sorgulandı. Aralarında NAKSAN Holding’in eski sahibi Taner Nakıboğlu’nun da bulunduğu çoğu kız öğrenci 77 kişi geçen hafta suma günü (10 Mayıs 2025) tutuklanırken 125 kişi adli kontrol kararıyla, 23 kişi ise polis ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.Gaziantep 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde tarafından tutuklanan öğrenciler arasında ODTÜ’de okuyan 2 kız öğrenci, 1 ilahiyat öğrencisi ve sara hastası 1 kız öğrenci ile kalp hastası yeni mezun 1 öğrencinin bulunduğu öğrenildi. Öğrencilerin en büyüğünün 24, en küçüğünün 19 yaşında olduğu belirtildi.