Gergerlioğlu ‘güzel haber’ diyerek duyurdu: Burcu Levent 1 aylık bebeğiyle tahliye edildi





Konya’da özel bir firmada muhasebeci olarak çalışan Burcu Levent erken doğum yapmış, 28 Aralık’ta kanuna aykırı olarak 20 günlük bebeğiyle tutuklanarak Konya E Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti.





ALLAH’A ŞÜKÜR, VİCDAN KAZANDI





HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Güzel haber 1 aylık bebeğin annesi Burcu Levent tahliye edildi. Prematüre doğan bir bebekti, anne 15 gündür çok sıkıntıda Cezaevindeydi. Yoğun gündem ettik, “tutuksuz yargılanabilir” dedik, kamuoyu duyarlılık gösterdi, hashtagler yapıldı. Allah’a şükür, Vicdan kazandı :)’’ ifadelerini kullandı.