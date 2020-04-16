Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Meclis’te infaz yasası görüşmeleri sırasında büyük çapa sarf eden HDP’li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, yasa mağdur durumdaki binlerce siyasi suçluyu kapsamadan çıkınca kürsüden şöyle seslenmişti.





“Vazifemizi yaptık uyardık artık veballer, Coronadan dolayı, ölümlerden siz sorumlusunuz ve biz buna, size söylediğimize şahitlik ediyoruz ve ben halkıma hem de Rabb’ime şahit ol diyorum! Şahit ol Ya Rab! Şahit ol Ya Rab! Şahit ol Ya Rab!”



