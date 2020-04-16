Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Meclis’te infaz yasası görüşmeleri sırasında büyük çapa sarf eden HDP’li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, yasa mağdur durumdaki binlerce siyasi suçluyu kapsamadan çıkınca kürsüden şöyle seslenmişti.
“Vazifemizi yaptık uyardık artık veballer, Coronadan dolayı, ölümlerden siz sorumlusunuz ve biz buna, size söylediğimize şahitlik ediyoruz ve ben halkıma hem de Rabb’ime şahit ol diyorum! Şahit ol Ya Rab! Şahit ol Ya Rab! Şahit ol Ya Rab!”
Yasadan sonra sosyal medyada Gergerlioğlu’nun bu sözlerinde yola çıkarak ŞahitOl YaRAB hashtag’i ile binlerce Twitt atıldı. 24 saat boyunca hashtag Twitter’da ilk beşte kaldı.
Bu durumu paylaşan Ömer Faruk Gergerlioğlu, “TBMM’de 10binleri ilgilendiren yasa tasarısında son güne kadar mücadele ettik. Son konuşmamda ŞahitOl YaRAB dedim ve hem halkımızı hem rabbimizi şahit tuttum.Bu sözüm üzerine S.medyada etiket açılmış ve 24 saat TT de ilk 5 te kalmış.Halkımız şahitliğini göstermiş. Bizler de Şahidiz” ifadesini kullandı.
İşte o Twitt;